除黃大仙等3區外　KeeTa明「攻陷」全九龍　新用戶獲300元優惠券

美團（3690K）旗下外賣平台KeeTa宣布，將於8月1日﹙二﹚正式開始大規模擴大服務範圍至全九龍！明日（8月1日）早上9時起，九龍城、土瓜灣、新蒲崗、啟德、宋皇臺、九龍塘、彩虹、九龍灣、牛頭角、觀塘等區域市民可通過KeeTa App使用外賣服務，並領取迎新優惠。

繼上月底進駐油尖旺、深水埗地區後，本輪是KeeTa在港第二輪大規模拓展。KeeTa加速覆蓋全九龍，從九龍西延伸至九龍中和九龍東，整體服務地區範圍較上月底擴大一倍。暫時除了黃大仙、鑽石山、油塘以外，全九龍居民都可使用KeeTa服務。

KeeTa又稱，針對新區域用戶，繼續推出「十億激賞」新人優惠，每位新用戶可獲得價值300元優惠券禮包，包括多張大額滿減券和免運費券。在此基礎上，KeeTa升級了原有用戶邀請新用戶的獎勵力度，限時推出滿100元減80元邀請新用戶註冊的大額優惠券，可直接用於餐品減免。

KeeTa補充，加快開拓新地區的過程中，更多知名餐飲品牌也在繼續入駐。除此前合作的麥當勞、大家樂、美心MX、KFC、亞洲國際餐飲集團、南記粉麵、吉野家、越北餐飲集團等，本輪拓展新增Jollibee、堅信號上海生煎皇、春水堂、NeNe Chicken等知名餐飲品牌及各類本地熱門餐廳。