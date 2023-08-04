新地郭氏基金夥理大成立以心建家獎學金　10名理大生獲頒獎學金

「新鴻基地產郭氏基金 X 香港理工大學以心建家獎學金計劃」首屆獎學金頒獎典禮日前舉行，10名香港理工大學學生獲頒授獎學金。



新鴻基地產郭氏基金去年與理大成立以心建家獎學金計劃，旨在支持在理大修讀建築、房地產或工程相關學科而有經濟困難的優秀學生，為業界培育更多未來棟樑。

新地郭氏基金董事郭炳江在頒獎禮致開幕辭時表示：「新地郭氏基金一直本著『育才樹人，科教興國』的宗旨，在香港及內地支持成績優異的學生接受高等教育。我們很高興及榮幸在過去 21 年幫助超過 11,000 人完成學業或培訓，並希望這份獎學金能成為推動這十名同學學習和成長的助力，未來在學習和事業上取得更大成就，創建更多優質項目，為國家和香港發展作出積極貢獻。」

理大副校長（學生及環球事務）楊立偉教授表示：「理大向來是孕育本地建築人才的搖籃，理大畢業生為香港建築界和城市發展貢獻良多。理大很高興能與新地通力合作，為建築界培育新一代專業人才，推動嶄新綠色科技進步，幫助香港走向碳中和，締造可持續發展的將來。我亦期望理大畢業生日後能夠持續推動建築科技不斷向前發展，把理大的科研成果轉化為實際應用。」

10名受惠的學生分別來自建築環境及能源工程學系、建築及房地產學系，以及土木及環境工程學系的本科生和碩士生，每人最高獲4萬元獎學金。