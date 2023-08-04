證監會︰港去年管理資產規模30.5萬億元　按年跌14%

證監會發布《資產及財富管理活動調查》的年度報告。根據調查結果，去年香港的管理資產規模為30.5萬億元，按年下跌14%，並錄得880億元的淨資金流入。

證監指，14%跌幅與與全球受規管基金的管理資產的15%跌幅相若，過去十年則錄得143%的升幅。

另外，在香港註冊成立的基金的管理資產於2022年第三季後開始反彈，其管理資產由2022年第三季的水平反彈15%至2023年6月底的13,350億元。這些基金亦於2022年第四季至2023年上半年錄得690億元的淨資金流入，較2022年首三個季度錄得的170億元淨資金流入增長逾300%。

其中，2022年內地相關機構的數目上升17%，而這些機構的資產及財富管理業務的管理資產亦按年有所增長，錄得1,320億元的淨資金流入，表現優於行業平均水平。

近年ESG大行其道，報告指出，雖然市況嚴峻，但可持續投資繼續受到追捧。證監會認可的環境、社會及管治（environmental, social and governance，簡稱ESG）基金的管理資產及數目分別按年增加8%及86%。