富途｜經濟下半年持續復甦 股市淘金策略話你知

今年全球主要股市進入牛市，頻創歷史新高或階段新高，本港最大零售券商富途證券投資研究團隊指出，下半年繼續看好美股，其中重點關注可選消費板塊和房屋建築商股。富途證券投資研究團隊表示，注意到港股復甦跡象顯現，建議關注安全邊際相對較大的本地消費股。



美國零售消費仍具韌性，建築商股或會受益

美國經濟復甦勢頭強勁，就業充分，人均GDP和消費支出不斷提升，美股投資者下半年宜重點關注消費板塊。團隊觀察到美國二季度GDP環比增幅初值達2.4%，高於市場預期。六月美國失業率為3.6%，維持在低點；職位空缺數較去年峰值明顯下降，但仍維持在歷史較高水平，反映勞動力需求旺盛。同時，美國零售銷售額（U.S. Retail Sales）自四月反彈以來環比增長持續放緩，但餐飲類銷售仍維持強勁，消費板塊值得關注。

*數據來源：美國商務部普查局，富途證券

與此同時，在利率高企的環境下，美國新屋需求仍然旺盛，6月新屋銷售暢旺，同比增長23.8%。7月美國住宅建築上信心指數升至13個月高點，更多單家庭住宅項目破土動工。預計下半年隨著美聯儲加息接近尾聲，抵押貸款利率或將下行，美股房屋建築商股有望充分受益。

受惠消費逐步修復及政策加持，本地消費股值得被關注，港股估值有望改善

受益於年初內地疫情政策鬆綁，訪港遊客明顯增加，帶動相關本地消費業績提升。一季度，訪客人數恢復至疫情前（2017至2019）三成，仍有上漲空間。富途證券投資研究團隊指認為，由於疫情期間餐飲零售等消費行業重新洗牌，大面積店鋪出清，競爭格局改變，商場或將以更優惠的條件吸引品牌入駐，租金成本有望降低，本地消費股值得被關注。

*數據來源：Wind,富途證券

隨著美國通脹回落，九月后加息概率下降，有助於吸引海外資金回流，海外流動性將有所改善。與此同時，北京釋放多重積極信號，制定擴大消費政策，鼓勵下調存量按揭貸款加點、啟動大型城中村改造等等。近期，國務院召開座談會，鼓勵平台經濟相關信號更加明確。一旦經濟數據回暖，港股估值有望修復。若修復至弱復甦軌道，疊加海外流動性改善，團隊相信港股仍有較大增長空間。

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（資料由富途提供）

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