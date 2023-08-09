內地7月CPI跌0.3%　兩年半來首現負數　PPI跌4.4%超預期

內地7月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.3%，為2021年2月以來首次出現負數，市場預期跌0.4%，前值無升跌。7月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌4.4%，連跌10個月，並遜於市場預期的跌4%，前值跌5.4%。數據進一步引發市場對於內地通縮的憂慮。



分析：CPI下跌受基數因素影響 有望逐步回升

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，7月CPI按年有所回落，主要受上年同期基數較高影響。扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，同比上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。總體看，CPI同比回落是階段性的。下階段，隨著經濟恢復向好，市場需求穩步擴大，供求關係持續改善，加之上年同期高基數影響逐步消除，CPI有望逐步回升。

至於PPI，她表示，受國內生產供應總體充足、部分行業需求改善及國際大宗商品價格傳導等因素影響，PPI環比、同比降幅均有所收窄。7月PPI跌4.4%，按月跌0.2%。工業生產者購進價格按年跌6.1%，按月跌0.5%。今年首7月PPI按年下降3.2%，工業生產者購進價格下降3.5%。

國家統計局數據顯示，7月CPI中的食品價格由上月上漲2.3%轉為下降1.7%，當中豬肉價格下降26.0%，降幅比上月擴大18.8個百分點，鮮菜價格由上月上漲10.8%轉為下降1.5%。非食品價格由上月下降0.6%轉為持平。今年首7個月，CPI升0.5%。