國泰︰未有派發普通股股息時間表　將推新一輪員工利潤分享計劃

國泰（0293）打算於今年底前回購50%優先股，並於明年7月前回購餘下的股份。至於何時發放普通股股息。行政總裁林紹波表示，集團仍在重建初期，會繼續審視業務表現，目前沒有時間表。



至於下半年業務前景，主席賀以禮表示，未能就下半年情況提供具體指引，但相信業務可持續產生現金流，有信心持續有穩健表現，克服疫情期間不明確的情況下，可以贖回優先股。

賀以禮（圖右）預料國泰可持續產生現金流，有信心業務可以持續有穩定表現。（余俊亮攝）

新計劃料至少獲4星期額外薪酬作獎金

至於國泰早前宣布向員工發放最高6星期合資格酬金的特別酬謝金，公司今日公布2023至2025年度的員工利潤分享計劃。林紹波指，詳細情況會再向員工介紹，今年度可以向同事發放的金額，視乎下半年業務表現。

他指，若果以去年下半年及今年上半年業績作為一個例子，新計劃下每位員工大約可得到相當於4星期的額外合資格收入。

目前機票價格比疫情前水平高。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，全球航空業面對供應鏈及通脹等問題，成本上升壓力再票價反映，但當供應配合需求，價格就會回復正常化。

林紹波（圖左二）指出目前國泰仍在重建初期，未有派發普通股股息時間表。（余俊亮攝）

已聘請逾200名內地機組人員

集團運力目前已接近疫情前6成水平，目標今年底前回復至7成客運運力，覆蓋80個航點。營運及航空服務總裁麥皓雲表示，員工招募正按計劃進行，以機組人員為例，5,000份申請當中有600人同意加入，今年亦首次在內地進行招募， 逾2,000份申請中已聘請約200至300人。

機師方面600份申請到當中已招聘約300人，當中部份是具豐富經驗的訓練機師，亦會在內地進行招聘，有信心運力於明年底恢復至100%水平。

未來有約70架新飛機交付

被問到今年上半年貨運收入下跌，加上內地經濟數據轉差，會否令該業務表現持續回落。賀以禮指，過去兩年貨運收益有不尋常的好表現是與疫情有關。目前競爭對手逐步恢復運力，令貨運收益有所下跌，但若果與2019年前的數據比較，表現仍然強勁。

客運方面，由於內地直航國際航班仍未全面恢復至疫情前水平，部份依靠香港轉機，料國泰會持續受惠。

另外，國泰今年計劃額外訂購32架空中巴士A321neo及A320neo飛機，新飛機將於2029年前陸續交付，連同之前訂購的，未來接收多達70架新飛機。