國泰中期轉賺42.7億元　不派息　擬今年底前向政府贖回50%優先股

國泰（0293）公布截至今年6月底止中期業績，按年轉虧為盈，賺42.68億元。其中包括一筆過非現金收益19億元，與國航（0753）在今年1月完成發行A股後，公司因攤薄而獲得有關收益。應佔普通股股東溢利為39.59億元，轉虧為盈。不派息。



公司又表示會在明年7月底前政府贖回所有優先股，合共1.95億股，在今年底前會贖回及註銷首批9,750萬股優先股。

客運收益年增逾12倍

國泰指出期內收益增加135%至435.93億元，其中客運服務收益為275.63億元，按年增1,221%，貨運服務收益為124.32億元，按年跌10.1%。其他服務及收回款項按年升36.5%至35.98億元。同時計及燃油對沖收益4.83億元，期內燃油成本按年增加304.4%，因耗油量增加180.2%。

若撇除特殊項目，上半年錄得應佔溢利為47.63億元，去年同期則虧損25.16億元。上半年來自聯屬公司業績錄得應佔虧損26.32億元，去年則錄得24.83億元虧損。

國泰指出旗下國泰航空上半年客運收益為250.13億元，按年增加1,109.5%，運載率增加59.2個百分點至87.2%。貨運收益為107.41億元，按年減少11.6%，運載率為63.8%，按年跌12個百分點。期內國泰航空溢利為67.17億元。

HK Express香港快運上半年轉賺3.33億元。(林靄怡攝）

公司又指出，旗下香港快運轉賺3.33億元，華民航空賺4.02億元，增長5%。

公司亦指出年內一直錄得經營正現金流，在6月底時可動用無限制用途流動資金餘額為289億元。

公司期望在今年底時載客量可回復至疫情前70%，服務80個航點，並有信心於明年底完全回復至疫情前水平。公司又預期貨運業務在下半年保持穩健表現，並隨著踏入旺季，第3季末時載貨噸數有改善。

此外公司又表示擬行使購買權，於今年9月底前購買多32架空中巴士A321-200neo型或A320-200neo型飛機。倘若交易得以進行，交易將構成公司按上市規則的一項主要交易。