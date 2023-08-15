「投資需要做到Trade life balance。」

「很多人投資時，會不自覺地24小時看市，每一秒都不能離開，其實投資不應是這樣，應該要有正常生活，要做到Trade life balance。」金融分析師暨hkwetrade創辦人Edmund和Winson說道。



YouTube分享投資經驗

Hkwetrade是一個在YouTube、Facebook和Instagram等社交媒體上經營的教學平台，希望集合一班對投資貴金屬、石油有興趣的朋友互相交流，將他們的投資經驗分享給大家，內容包括每星期一次貴金屬復盤，向投資者講解下單策略和分析；他們更會邀請不同分析師到Hkwetrade YouTube頻道交流，包括盧楚仁、郭思治、渾水等，希望對投資有興趣的觀眾，可以從不同角度學習投資，相信這是大家一直追隨他們的原因。

提倡Trade life balance

Edmund和Winson除了分析市況外，其餘時間都是下廚、行山，接觸大自然。Edmund表示：「我習慣在一個平靜的心態下觀察市場，當我們越接觸大自然，就會越覺得我們人類越渺小，對比起投資市場上的高低起伏，其實都沒有什麼大不了。」

黃金市場有什麼優勢？

Winson說：「俄烏戰爭引發的地緣政治動盪，以及部份國家開始對美元不信任，世界各地中央銀行都調整策略，增持黃金。過去一年，各國央行一共購買了1136公噸黃金，而根據世界黃金協會的一項調查，全球絕大多數中央銀行認為，黃金現在成為了更重要的儲備資產。」這也顯示了央行對美元前景看淡。他們又認為，股票市場現時市況較為低迷，而且經濟環境亦不樂觀，客觀上，現時股票市場前景較為黯淡，加上港股成交額比商品市場低很多，相對容易受人為因素影響，而黃金市場全球每日有約5至10萬億美元成交額。即使動用一國財力也難以操控，價格升跌由市場決定，他們認為，相對於股票，投資黃金較為公平，亦可以透過基本因素和技術分析在黃金市場中獲利。

不應只看YouTube學投資

Edmund指出，現在很多人想學投資都是單純只看YouTube，學習一些簡單的技術分析，但如果想在投資市場上持續賺取利潤，是需要不斷學習和堅持。所以Hkwetrade亦設有會員制度，讓有興趣學習投資的朋友加入，學習他們總結多年經驗而得的「SAFE」投資策略。

(資料及相片由客戶提供)