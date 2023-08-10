中移動股息率約7厘　楊杰：有信心明年利潤有提升

中移動（0941）今日（10日）公布中期業績，上半年賺762億元（人民幣‧下同），上升8.4%，中期派息2.43港元。集團管理層隨後舉行業績發布會，並談論數字經濟路向、移動雲業務、以及公司未來發展。



執行董事兼董事長楊杰稱，上半年面對環球複雜多變環境，公司收入仍保持良好增長，但強調只要公司健康發展，無論在派息或員工薪酬上，都會有增長，明年亦有信心錄得利潤提升。而從中國市場來看，數字經濟有巨大發展空間，中移動將在相關領域中會擔當領導角色，充份發揮優勢，全力推動產業發展。

另外，他在會上亦指出，在全球熱議的人工智能發展上，要給予足夠重視，並形容這是「珠寶中最耀眼的一顆」。同時表示，人工智能在社會上將發揮愈來愈大的作用，而集團研究人工智能已長達十年，故對相關領域已有所布局。

楊杰（圖中）指出集團研究人工智能已長達十年，故對相關領域已有所布局。（黃寶瑩攝）

發展方向有四重點部署

執行董事兼首席執行官董昕則表示，中移動5G網絡用戶淨增1.3億戶，移動ARPU（平均用戶收入） 穩健增長；家庭寬帶客戶淨增1,800萬戶。政企客戶淨增300萬家，市場收入持續快速增長，而新興市場收入亦同樣有快速增長。

至於下半年面對市場飽和，更重要的是業務融合。公司將集中新興發展，發展並有四個重點部署，包括高水平推動創新發展，強化創新布局、以高起點建基礎設施，製造差異化競爭優勢、開展高價值經營服務，增強信息服務供給能力，以及深化科技管，提高效益效率。

副總經理趙大春亦提及，中移動非常關注移動雲業務，亦是公司重點策略。集團在移動雲處於行內領先地位，希望今年能夠達到800億元收入。而執行董事兼財務總監李榮華表示，公司營運收入有良好增長，集團資本結構持續穩健，總資本高達1.33萬億元，現金及銀行存款金額亦達2,814億元，資產負債率為32.9%。