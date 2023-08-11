恒指全日跌173點　阿里、中移動績後揚　碧桂園插近8%

美國7月CPI升3.2%低於預期，引發市場憧憬聯儲局可能在9月暫停加息，美股造好，但收市升幅明顯收窄。港股今早小幅高開。



【16：10】

恒指全日跌173點，收報19075點，成交965.8億元。科指跌2.4%，報4273點。

阿里巴巴（9988）升1%，騰訊（0700）跌逾1%，美團（3690）跌近3%。中移動（0941）升2%。

碧桂園（2007）跌近8%，報0.98元。花樣年（1777）跌55%，報0.09元。

【15：18】

恒指跌144點，報19104點；科指跌2.12%，報4285點。

金沙 （1928） 績前跌2%，銀娛 （0027） 跌逾1%，永利 （1128）、新濠 （0200）跌逾3%，美高梅 （2282）跌近3%，澳博 （0880） 跌逾2%。

碧桂園（2007）跌幅收窄至近6%，報0.98元。

領展 （0823） 再跌近2%，跌穿40元關口，報39.8元。

【13：10】

恒指跌122點，報19125點；科指跌1.8%，報4299點。

阿里巴巴（9988）績後升逾2%，李寧（2331）升近2%。另外，中國飛鶴 （6186）盈警後插逾13%，報4.34元。

碧桂園（2007）跌幅收窄至近7%，報0.97元。花樣年（1777）跌55%，報0.09元。

【12：10】

恒指半日跌119點，報19128點，成交額為528億元。科指跌1.87%，報4296點。

三大中資電訊股齊揚，中移動（0941）績後升2%，聯通 （0762） 升逾1%，中電信 （0728） 升逾2%。

阿里巴巴（9988）績後升逾2%，報96.6元，另外，中國飛鶴 （6186）盈警後插逾12%，報4.36元。

碧桂園（2007）跌幅收窄至8.65%，報0.95元，成交額8.6億元。花樣年（1777）跌逾55%，報0.089元。

【11：04】

恒指跌181點，報19067點；科指跌2.35%，報4275點。

科指中，僅阿里巴巴（9988）升逾1%，其餘全數下跌，華虹半導體（1347）跌逾7%，小鵬（9868）、理想（2015）跌近4%。

碧桂園（2007）續跌逾一成，花樣年（1777）跌57%。

另外，創科（0669）反彈逾4%，報82.25元。

【10：06】

恒指倒跌70點，報19178點；科指跌1.47%，報4313點。

內房股持續下跌，碧桂園（2007）跌逾一成，報0.93元；花樣年（1777）插56%，報0.088元。

阿里巴巴（9988）升近3%，報97元，成交額26億元。

【09：20】

港股跟隨外圍市況回升，恒生指數開市升0.37%，報19319點；國企指數升0.29%，報6648點，科技指數升0.19%。

其中，阿里巴巴（9988）升逾超3%，百度（9888）升逾1%，內房股持續下跌，碧桂園（2007）跌近6%，新城發展（1030）跌超2%，龍湖集團（0960）跌超1%。

停牌逾16個月的花樣年（1777），今早復牌，開市報0.148元，急挫26%。

李寧（2331）上半年盈利21.2億元人民幣，按年跌3.1%，派中期息36.2分人民幣，股價開市升5.9%。