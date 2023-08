美國總統拜登稱,中國目前因為增長乏力而陷入困境,失業率居高不下,由於其面臨的經濟挑戰,成為一個計時炸彈。



拜登在一個籌款活動上提及,中國遇上麻煩並非好事,指「壞人遇到問題就會做壞事。」(when bad folks have problems, they do bad things)

他又指無意傷害中國,希望與中國建立理性的關係。而在日前拜登簽署一項行政命令,禁止美國在中國進行一些敏感技術的新投資。中方對此表示嚴重關切,將保留採取措施的權利。