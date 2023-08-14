TVB盈警　料上半年虧損或增至4.2億元　收入跌14%

電視廣播（0511，TVB）盈警，預料截至今年6月底止上半年，錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）介乎1.8億至1.9億元，股東應佔虧損為4億至4.2億元。公司又指出上半年收入下跌14%至15.6億元。



公司表示去年上半年，LBITDA及股東應佔虧損分別為7,200萬元及2.24億元；下半年LBITDA及股東應佔虧損分別為2.66億元及5.83億元。

公司指出隨著COVID疫情後，上半年香港經濟持續平穩復蘇，投放於公司電視平台的廣告有改善，廣告收入增長，可是消費者於疫情後回復以往較傳統消費習慣，電子商貿營商環境變得較為不利於經營。公司又指出為增加盈利而集中於高利潤產品的決定，期內電子商貿收入整體下跌。公司又指出今年在內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，所以上半年收入入賬亦減少。

公司指出因應以上因素，截至今年6月30日止6個月的整體收入較去年同期下跌，於該期間的LBITDA及公司股東應佔虧損亦因此而增加。但與去年下半年的財務業績相比，LBITDA及公司股東應佔虧損已得到持續改善。

公司預計今年下半年的財務表現會持續改善。於年初與中國內地領先串流視頻平台優酷簽訂一項7億元人民幣的內容生產及供應協議。於下半年已開始履行此協議，公司收入將會增加。而本年初亦與國內電子商貿平台淘寶合作舉行直播，初步成績理想。隨著下半年逐步增加直播場次，預計此活動會為公司帶來更大的收入貢獻。較早前於3月份公布的降低成本措施預期亦將會繼續為下半年的財務表現帶來改善。