騰訊倒升　領港股收復大部份失地　恒指半日跌21點｜持續更新

美國聯儲局於周三（16日）公布上月議息會議紀要，認為在高通脹環境下，當局仍有須要加息。消息觸發美股三大指數下挫，其中道指跌180點。多隻美國科技股亦低收。亞太區股市今日（16日）早5後承接美股跌勢，其中日股本股市跌440點。



【12:15】

港股今早予投資者驚喜，驚是大市低開逾300點兼曾失守18000點關，為去年11月底以來首次，更低見17900點。喜，則是大市曾倒升，即從低位反彈逾400點。

恒指中午收市報18308點，跌21點，國指升15點，報6288點，科指升38點，報4164點，成交額為620億元。

內房股再處於弱勢，碧桂園（2007）跌3.6%，龍湖（0960）跌1.9%，潤地（1109）跌1.1%，雅居樂（3383）跌1.1%。

物管股同樣受壓，碧桂園服務（6098）跌1.9%，中海物業（2669）升0.8%，華潤萬象（1209）跌1%。

騰訊（0700）周三已公布業績，曾低見320.6元，其後掉頭上揚，中午收市報333.8元，升1.5%。同樣已於昨日放榜的京東（9618），中午收市報138.8元，跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報59.1元，跌1.4%。

【10:52】

港股跌幅收窄，恒指最新報18202點，跌126點，國企最新報6249點，跌22點，科指升12點，報4138點。

中銀（2388）跌3.2%，招商銀行（3968）跌2.7%，平保（2318）跌2.6%，京東（9618）跌2.6%。

【10:15】

港股處於萬八點拉鋸戰，恒指最新後18027點，跌302點，國指跌88點，報6183點，科指跌52點，報4073點。

碧桂園服務（6098）跌3.6%，京東（9618）跌3.6%，平保（2318）跌3.4%，金沙（1928）跌3.3%，港交所（0388）跌3.2%，百度（9888）跌3.1%，東方海外（0316）跌3.1%，阿里健康（0241）跌3.1%，中銀（2388）跌3%。

【09:40】

恒指自去年11月跌穿18000點，最新報17927點，跌401點，國指跌128點，報6144點，科指跌90點，報4035點。

京東（9618）跌3.7%﹑中升（0881）跌3.5%﹑平保（2318）跌3.1%﹑中海外（0688）跌3%，阿里（9988）跌3%。

【09:33】

恒指曾失守萬八點，最新報18001點，跌327點，國指最新報6160點，跌111點，科指跌80點，報4045點。

【09:27】

恒指最新報18023點，低開306點，國指低開108點，最新報6164點，科指跌76點，報4049點。

騰訊（0700）已於周三公布中期業績，今早低開2.5%，報320.6元。京東（9618）低開3.7%月，美團（3690）低開2%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.5%，港交所（0388）低開2%。

消費股方面，海底撈（6862）低開1.1%。