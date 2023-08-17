香港5至7月失業率降至2.8%　就業人數增1.92萬人

政府統計處今日（17日）發表的最新勞動人口統計數字（即5月至7月的臨時數字），經季節性調整的失業率由4月至6月的2.9%下跌至2.8%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平。



與今年4月至6月比較，在5月至7月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中餐飲服務活動業、運輸業、資訊及通訊業，以及地產業有相對明顯的跌幅。

總就業人數由4月至6月的3,688,800人，上升至5月至7月的3,708,000人，增加約19,200人。同期的總勞動人口亦由3,802,400人上升至3,819,700人，增加約17,300人。

失業人數（不經季節性調整）由4月至6月的113,600人下跌至5月至7月的111,700人，減少約1,900人。同期的就業不足人數亦由41,500人下跌至40,500人，減少約1,000人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「勞工市場繼續改善。今年5月至7月經季節性調整的失業率較4月至6月微跌0.1個百分點至2.8%。就業不足率維持在1.1%不變。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加17,300人和19,200人至3,819,700人和3,708,000人。失業人數減少1,900人至111,700人。」

零售業失業率跌0.2個百分點

按行業分析，5月至7月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較4月至6月下跌0.3個百分點至3.7%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.2個百分點，分別至3.3%和2.8%，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業的失業率亦下跌，尤其是運輸業、資訊及通訊業，以及地產業。

展望將來，孫玉菡說：「隨着經濟復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善。」