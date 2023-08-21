恆指「曙光初現」，港股互聯網牛市會否捲土重來？

在各種好消息的助推下，港股科技股已經來到「黎明前」。上半年，受聯儲局加息影響，全球投資者將資金轉向投資美國市場以獲更高收益，香港市場面臨著外部資本流出的壓力，恆生指數也處於近10年的「底部區間」。然而，轉折點自5月末開始出現，截至8月14日，恆生指數升幅達18%，這一趨勢顯示港股科技股即將要走出「底部區間」。



恒生指數股息率(近12个月)-美国10年國債收益率

而身為港股科技股的熱門公司阿里巴巴、京東和騰訊剛剛發佈業績，他們的表現如何呢？一言以蔽之，儘管面對一定的宏觀逆風，但三大熱門中概股均展現了不同程度的亮眼表現。

騰訊視頻號廣告亮眼，三季度將迎來遊戲旺季

本季度，騰訊的業績主要受到國內游戲業務的影響，而宏觀經濟的複蘇速度略慢於預期。不過，受益於「視頻號」的推動，廣告業務表現出色。同時，由於公司持續地優化收入結構，利潤率也實現了提升。

在最近的業績電話會議上，管理層對未來表示了積極的態度。他們預計，三季度將是遊戲業務的旺季，新遊戲推出和更快的商業化進程將提升遊戲收入。廣告方面，我們預計受益於「視頻號」廣告的驅動，廣告收入有望實現大幅增長。在利潤部分，除了對費用的持續控制，公司還從優化收入結構、推廣「視頻號」廣告和小程序遊戲，以及減少低毛利業務的虧損中受益，這些因素都有助於進一步提高利潤率。

總的來說，我們仍然需要關注宏觀經濟的恢復進度，因為這對市場和公司的業績都會產生重要影響。至於分紅，如果騰訊今年底的計劃仍為每股2.4港元，那麼預計的年化收益率為1.8%。如果股票派發計劃得到實施，年化收益率可能接近6%。

投資的實質是一項「無限遊戲」。因此，在業績發佈後，長期跟蹤企業發展方向、在合適的時機買入或賣出也尤為重要，大行評級就是判斷企業未來趨勢走向的重要參考之一。在富途牛牛App上，也提供著大行評級功能，250間華爾街明星機構對不同標的評級，及相關目標值均可看見，用戶可以通過大行評級，作爲買入、賣出的決策參考，彌補普通投資者的信息差，獲取專業投資機構的決策參考。

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阿里巴巴業績回顧︰業績超預期，戰略轉型初見成效

同樣令人感到欣慰的是，儘管市場對降低成本和提高效率帶來的利潤增長的敏感性已逐步降低，本季度阿里巴巴實現的實質性收入增長超出了市場的預期。

無論是國內還是國際的電商業務，阿里巴巴都表現出色，這顯示出在激烈的電商市場競爭中，借助高性價比的策略，阿里巴巴成功地吸引並留住了新用戶。這緩解了人們之前對阿里巴巴市場競爭力下降的擔憂，證明其基本盤還是相當穩定，對於提振市場情緒非常有利。

另外，經過「1+6+N」架構的變革後，阿里巴巴各業務開始獨立核算，這使得各業務部門的減虧對提高市場部分估值起到了積極作用。同時，螞蟻集團的處罰告一段落意味著平台經濟的風險已基本消除。若未來有更多政策利好和雲業務、菜鳥業務、盒馬等業務公開拆分上市的消息，預計會進一步刺激股價上漲。

京東業績回顧︰業績優於預期，繼續面臨低價競爭挑戰

京東二季度營收和調整後淨利潤均超出此之前市場一致預期。隨著二季度電商平台間的競爭逐漸升溫，京東在調整價格策略和構建品牌生態方面取得了進展，尤其在家電和消費電子領域的市場份額獲得增長，這驗證了京東在傳統業務領域仍持有競爭優勢。

然而，由於傳統電商市場越來越接近飽和，各大平台採納的低價策略相似，導致京東在平台和廣告服務收入上的業績未能超越其競爭對手。目前的消費環境仍然處於下行趨勢，消費者對高端耐用品的購買熱情有所降低。受房地產市場和耐用品市場的雙重衝擊，京東在家電和3C品類上受到了壓制，短期內還將面對宏觀經濟的逆風以及激烈的價格競爭。

可以見得，三家熱門中概股都在跌市中展現出了相對韌性。騰訊受益於「視頻號」廣告和遊戲業務的助力，廣告和遊戲收入也顯示出良好增長勢頭；阿里巴巴則成功超越了市場預期，電商業務維持市場領導地位，且通過結構變革和業務優化進一步穩固了其核心業務；京東在傳統業務領域仍持有競爭優勢，並成功在電商競爭中調整了價格策略和品牌生態。

事實上，當下市況更是企業的試金石，投資者更傾向於選擇良性、健康發展，有自我造血能力，同時能展現自身競爭力的企業，直至大市走出「底部區間」後，賺到認知的錢。但堅持自身選擇的過程多是孤獨的，有時也有遲疑和推敲，因此有投資者結伴而行能夠為投資者增加信心。社區功能是富途牛牛App上的重點功能之一，用戶可以在社區看到其他牛友們的買賣熱議，以及對股價變動的觀點，還可以互動、評論，獲得對持有公司更多維度的視角、了解大市情況，也同時能夠精進自身的投資知識。在企業業績發佈後，想要持續跟蹤公司動態，牛牛社區的交流就是一種獲得資訊的好渠道。

恆指「曙光初現」後，如何抓住時機做好買賣決策？跟緊牛友的步伐，一起參與熱議之中吧。

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分析師

Chen Yujia

富途證券分析師

SFC CE No. BIH 327



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