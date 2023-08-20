冤枉了大人！　14萬定2000萬　恒大夏海鈞年薪大拆解｜刁佬

繼亞視永恒後，恒大亦死唔斷氣永恒至今。呢台戲除咗許家印擔任台柱，最近似乎仲劇力萬鈞，上演埋離婚戲碼，老婆都變埋獨立第三方。呢場大戲點少得許老闆嘅得力助手夏海鈞。

曾任中國恒大（3333）副主席兼行政總裁的夏海鈞，2021年薪高達2.02億元人民幣，還手持大量恒大的購股權 (“Option”)，風頭一時無兩，同長和系霍大班及騰訊劉熾平齊名做香港打工皇帝。2019年恒大爆煲前，夏總於11月22日至12月11日，8個交易日共沽出5,475.8萬股恒大，套現10.76億港元。如果大家只認為佢得2.02億年薪，實在太睇小佢。

夏總雖然離開恒大，但作為恒大嘅靈魂領軍人物，好似佢啲咁出色嘅男人，無論嚮咩地方，都好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾！

恒大年報顯示夏總2022年薪為2,123萬元人民幣，包括薪酬只有7,000元，唔係7000萬、獨董袍金13.4萬及恒大期權收入2,108萬元。扣除恒大期權收入，夏總全年人工得14.1萬元，除返開每個月都唔夠萬二蚊，以夏總嘅生活水平，油錢同管理費都掹掹緊。傳媒話佢兩千萬年薪，真係冤枉呀大人。

上市公司用期權出糧，就好似賭場出泥碼畀員工作薪金，即係焗人賭先有錢收。咁點解年報顯示夏總年薪兩千萬？按香港財務會計規則，即使期權無法兌現，亦需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，所以年報所示薪金並非高管真實收入，而係將期權按會計規則於年報發出日計值幾多錢。

2019年夏總的恒大購股權，為佢贏得近11億元，價內的購股權兌現，應該交咗唔少稅，但當年年報上顯示年薪得2億，而且無乜傳媒有留意。反而2022年夏總恒大期權得兩千萬兼無兌現，就被人大肆報導。這兩宗事件，亦看到會計準則反映的薪酬及實袋，存在重大差異。呵呵呵，刁佬成日同啲會計師老友傾偈，佢哋都話今時今日年報入面嘅內容，好多時會計師都睇唔明，莫講話你係普通人。恒大各位大佬你啲嘢好多人睇架，記得專業返少少。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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