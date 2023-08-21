高盛料內地拒推大規模刺激經濟措施　另降MSCI中國指數目標至67

高盛指出7月中央政治局帶來的正面氣氛快速消散，樓市疲弱並可能蔓延至實體經濟同金融市場，成為主場調整的主因；又指出目前中資股估值低廉及投資者倉位低，都可為股價帶來一定支持。可是企業流流動性及增長前景持續受壓，將對股市表現帶來限制。



該行指出投資者關注盈利可見度及分派能力較高的行業，以及能受惠人民幣貶值企業，以及減少依重投資及金融收入的公司。

該行又將MSCI中國指數目標調低，為3個月內第2次。將MSCI中國指數成份股盈利預測，由原先預期增長14%降至11%，年終指數目為由70降至67。

高盛又指出即時市場期望北京當局推出大規模刺激經濟方案，並認為單靠政府文件口號及漸進式放鬆成效不彰，可是該行卻認為內地於2008年大規模投資基建，以及2015年起進行棚改，這些「大水漫灌」措施正是如今樓市供應過剩，及地方政府隱性債務大增原因，促使北京當局不願推出同類的大規模措施。

該行預料年內內地會降低政策性利率2次，同時一線城市會於年內降低按揭貸利率﹑首期付款比例﹑並取消購買及轉售限制，其至會為大城市的「城中村改造」項目注入資金。若有關措施亦未能遏制樓價下跌，內地或會直接購買房地產，為樓價托底。即使內地針對樓市推出支援措施，認為對內地作出的5.4%經濟增長預測，仍有下行風險。