退休自救攻略！一招教你自製長糧　年金終生派賺到老

政府發行的第八批銀色債券已經接受認購，是次保證息率增至5厘，較上一批銀色債券的4厘為高，相信不少長者都會覺得吸引。退休大事當然要有多手準備，想為自己退休做多一重保障，不少追求穩健的「食息一族」開始留意年金計劃。市面上有年金計劃提供即時且終身的每月保證年金收入，確診嚴重認知障礙症更可獲每月雙倍收入，到底年金計劃是否退休人士安享無憂生活的好選擇？以下為大家逐一拆解。



隨着醫療科技日益發達，人類的平均預期壽命愈來愈長，換句話說，退休生活年期會比以前更長，到底要準備多少錢才足夠？相信每個人的答案都會有所不同。AXA安盛即享年金調查¹ 發現，61%介乎50歲至85歲的香港居民憂慮個人存款未能應付因長壽而衍生的開支，只有37%的受訪者有信心目前的退休儲備足以應付未來退休生活的開支。想確保退休後每月仍有穩定收入，被視為自製長糧的年金計劃便成為不少準備及已退休人士的熱門選擇。

終身保證年金收入 靈活鎖定終期紅利

要滿足準備退休人士對退休生活的財務需求，提供保證退休收入之餘，亦帶來更大靈活性及入息保障的年金計劃更為適合。AXA安盛首個即期年金產品──「盛載人生即享年金計劃」（「盛載人生」），提供穩定可靠的終身年金收入。「盛載人生」的投保年齡低至50歲，能配合準備退休及已退休人士的需要。若客戶投保「盛載人生」的整付保費總金額少於或相等於300萬港元，更毋須進行健康狀況核保²，投保手續簡易。只需一筆過繳付保費，即可由第一個保單週月日起獲派發每月保證年金款項。

「盛載人生」提供保證現金價值，並將於保單退保時支付。計劃另提供終期紅利，作爲潛在回報。在第3個保單年度完結後，終期紅利³ 或會於保單退保或被保人身故時給付。若希望更彈性地滿足不同人生階段的理財需要，可考慮行使終期紅利鎖定選擇權。客戶可在第10個保單年度完結後將終期紅利之最新價值的百分比轉移至保單的累積戶口，並隨時提取當中的價值以應付您的財務需要。

市場少有認知障礙症額外入息保障 減輕家庭財政負擔

認知障礙症是長者最常見的神經退化性疾病之一。目前，在香港每10名70歲或以上的長者就有1人患上認知障礙症，在85歲或以上人口中比例更上升至每3人就有1人是認知障礙症患者。根據研究推算，香港的認知障礙症患者將於2039年增加至約30萬。⁴ 若被保人在80歲⁵ 前首次確診患上嚴重認知障礙症，由首次診斷日期後的下一個保單週月日起，「盛載人生」將每月支付認知障礙症關懷保障，金額相當於此保障應予支付時的每月保證年金款額之100%，為期10 年或至保單終結為止（以較早者為準），有助減輕被保人及其照顧者的財政負擔。

值得一提的是，「盛載人生」提供人壽保障。任何時候身故，身故保險賠償加上累計已支付的每月保證年金款項和終期紅利的鎖定金額（如有）總額將不少於已繳保費總額的100%；如被保人於80歲或之前身故，以及i)於首3個保單年度期間意外身故或ii)第3個保單年度完結後身故，身故保險賠償總額加上累計已支付的每月保證年金款項和終期紅利的鎖定金額（如有）總額將不少於已繳保費總額的120%，即使被保人不幸身故，其摰愛仍會得到妥善的財政支援。被保人可以選擇一筆過或分期提取身故保險賠償，靈活的安排使受益人得到最合適的支援，確保家人後顧無憂。

想享受安穩的退休生活，先要確保自己退休後有足夠資源和儲備。立即了解更多有關「盛載人生即享年金計劃」的詳情，規劃合適退休保障。

以上資料只供參考。受條款及細則約束，並不構成任何產品的銷售建議。有關產品特點、內容、條款和不受保項目的詳細信息，請參閱保單條款以及產品説明書。

1. 《AXA 安盛即享年金調查》由AXA安盛委託市場研究調查機構YouGov於2023年4月進行，共有505位年齡介乎50歲至85歲的受訪者參與。

2. 任何「盛載人生」申請須經本公司的批准

3. 終期紅利並非保證及本公司可不時作調整

4. 資料來源：香港認知障礙症協會

5. 「80歲」指80歲生日當天的或緊接其後的保單週年日（以日期較早者為準）

（資料及相片由客戶提供）