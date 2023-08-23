TVB與騰訊視頻旗下簽合作協議　力推4劇集　另提供2000集港劇

電視廣播﹙0511，TVB﹚宣佈，旗下附屬公司77工作室有限公司(「77工作室」)與騰訊視頻旗下上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司(「企鵝影視」)簽署合作框架協議，就影視劇集聯合製作及授權展開深度合作，發揮雙方優勢，進一步拓展港產電視劇場新渠道。

根據協議，77工作室將攜手企鵝影視共同推進四部定制劇,包括經典IP劇集的第四部《巾幗梟雄之懸崖》、聚焦大灣區企業家風雲的《企業強人》、大型警匪劇集《反黑英雄》以及懸疑推理偵探劇集《刑偵12》。

此外，TVB將提供2,000集的經典庫存劇集予企鵝影視，包括多部經典武俠劇，在騰訊視頻上播放，讓更多内地觀眾能觀賞和認識港產電視劇的文化和魅力，使這些作品能繼續傳揚。

電視廣播補充，隨著港產電視劇在内地的受歡迎程度顯著增加而帶來的積極前景需求，作為港劇橋頭堡的TVB將發揮資源和基礎優勢，攜手中國領先的線上視頻媒體平台騰訊視頻，進一步把具有TVB特色的劇集透過騰訊視頻帶給内地龐大的觀眾群，實現雙贏。未來TVB將繼續發掘新的渠道,將優質經典港產劇集傳揚到更廣闊的大中華市場。