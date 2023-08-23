百度抽升半成　次季經調整利潤飆44%　仍將堅定投資AI研發

百度集團（9888）半年多賺44%，帶動股價上揚，最新報124.5元，升5%。

該集團昨﹙22日﹚發布第二季度業績，其中歸屬百度的淨利潤達79.98億元人民幣（下同），按年增長44%、按季增長40%。

百度核心於第二季度產生經營活動所得現金淨額97億，經營利潤約65.16億。期內總收入341億，按年增長15%。核心收入264億，其中在線營銷收入即為196億，佔比近75%，僅旗下網絡視頻平台愛奇藝，收入78億元。集團表示，第二季度百度核心業務的收入和利潤增長得益於其強勁的在線營銷業務，以及經濟槓桿效應。

AI領域投資研發將繼續

自人工智能機器ChatGPT引發全球AI狂潮，百度於今年3月推出自主研發的AI機器「文心一言」，投入人工智能新技術的研發轉型。

百度董事長兼CEO李彥宏稱，公司正以生成式人工智能與大語言模型，重構百度服務，創新用戶體驗。首席財務官羅戎表示，百度已在人工智能領域投資超過十年，未來仍將鑒定投資該領域。今年5月推出的ERNIE3.5是「文心一言」的最新模型，且在智能雲、智能駕駛等方面，公司研發亦有涉獵。