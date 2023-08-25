金管局設金融科技資訊平台　定期舉辦圓桌會議　推動金融科技應用

金管局今日（25日）公布新「金融科技推廣計劃」，概述未來12個月將會推出的各項主要活動及措施，以進一步推動金融服務業應用金融科技。



新推廣計劃聚焦財富科技、保險科技及綠色科技等金融科技業務領域，以及人工智能與分布式分類帳技術等科技類別。鑑於這些重要的金融科技領域與整體金融服務業密切相關，金管局在制定推廣計劃時一直與證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局，以及不同金融界別的主要持份者緊密合作。按照此推廣計劃，金管局將擴大其金融科技推廣工作，不再限於提升對金融科技的認知，而是採取積極措施，協助金融機構落實金融科技應用。

為落實推廣計劃，金管局將在未來12個月推出一系列活動，包括：設立「金融科技資訊平台」，內容包含金融科技服務商與金融機構的跨界別名錄，讓金融科技生態圈中各持份者能更便捷聯繫，加強相關資源的運用；定期舉辦更多金融科技展示活動及圓桌會議，深化金融機構與金融科技服務商之間的溝通；舉辦特定金融科技領域的互動研討會及培訓課程，鼓勵不同金融界別之間在實務層面的知識交流；以及上載用例短片及發表研究報告，就整個金融科技應用周期中牽涉的各種考慮因素，分享實務經驗和見解。

金管局副總裁阮國恒表示：「我們一直努力落實『全面推展銀行數碼化』措施，推動金融科技應用。今日公布的新『金融科技推廣計劃』，不僅對銀行業，對整個金融服務業而言，都標誌着我們踏出了重要的一步，展示了金融監管機構在推進香港成為領先金融科技中心的過程中，致力於創新的決心。推廣計劃的落實方針，旨在加強各持份者之間的協作，我們面向的對象不單包括銀行，還涵蓋了保險、財富管理和資本市場活動等領域。通過與其他金融監管機構和業界的緊密合作，我們致力為香港建立一個可持續及包容的金融科技生態圈。」