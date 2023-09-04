華住：對中國經濟復甦有耐性　料十一黃金周酒店生意增

在內地經營酒店業務為主的華住酒店（1179），上季扭虧為盈，淨利潤為10.15億元（人民幣，下同），去年同期為淨虧損3.5億元。集團表示，對中國經濟復甦有耐性，料十一黃金周酒店生意增。



華住集團旗下經營31個酒店及公寓品牌，其中經濟連鎖型和中檔酒店品牌包括漢庭、全季、桔子等；高檔品牌則包括城際、美侖美奂等品牌。截至2023年6月30日，華住集團在營酒店數量達8,750家，第二季新簽約酒店超過1,000家，會員人數達2億人次。

集團首席財務官何繼紅表示，對中國經濟復甦有耐性，料十一黃金周酒店生意增。（陳葦慈攝）

集團首席財務官何繼紅表示，集團旗下有八成都是經濟型酒店，屬於「剛性需求」，較少受大環境影響。在疫情後，內地旅遊業迅速恢復，「市民願意消費，著重旅遊體驗」，中高檔酒店生意亦恢復良好，整體平均可出租客房收入亦超過2019年水平。

何繼紅強調對中國經濟復甦要有耐性，「畢竟現時才開關大半年」，她預計接下來的「十一黃金周」酒店生意迎來持續的增長，未來三至五年，集團會繼續擴展經濟型酒店，同時發展中高檔品牌，海外業務方面，考慮在東南亞市場佈局，不排除收購或合併項目。另外，今年會關閉600至650間低質量門店。