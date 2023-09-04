業績期完結，如何捕捉下個入市時機？

隨著英偉達業績的揭曉，美股大型科技股業績期亦即將完結。簡單回顧一下，AI浪潮的驅動是今次業績期的主要推動力，微軟、蘋果、Google、Amazon等科技巨頭均升幅喜人，「AI晶片之王」英偉達股價亦再創新高。那麼業績期後，下一個入市時機在哪？透過宏觀經濟數據和AI產業鏈或可道出一二。



首先，市場泡沫是否與整體市場環境走向相關。8月，美國密歇根大學消費者信心指數達到了69.5，超過了預期水平，展現了消費者信心好轉的趨勢；同時，充足就業和超額儲蓄支撐了消費内需，按照最新數據，美國8月失業率只有3.7%，接近充分就業狀態；個人儲蓄率也從3月後掉頭向下，穩定在4.3%左右，美國居民消費意願仍將繼續，美股耐用品消費值得關注。

數據來源：wind

簡言之，當前美國經濟數據強勁，可以增强市場信心。投資者也可以通過跟蹤宏觀經濟數據，來判斷市場真實情況，以及市場泡沫幾多。在富途牛牛APP上，通過經濟數據日曆功能即可快速檢視CPI、GDP、失業率等重要的宏觀數據及其發佈日期，還可以獲得數據對比，包括前值、預測值、公佈值等多個數據均盡收眼底，為投資者判斷整體市場波動提供參考。

對於宏觀市場有了一定洞察之後，可以縮小視角，看向產業内。就AI產業鏈而言，本港最大零售券商富途證券投資研究團隊認爲，AI浪潮能持續多久將取決於AI基礎模型的商業化進程，目前的AI產業鏈中，AI晶片的需求度高，英偉達的AI處理器H100只能應對市場一半的需求，今年的產量估計為50萬顆，短期內AI晶片均處於供不應求的狀態。

然而，除了產業鏈上游的晶片外，其他科技巨頭的AI業務短期內對其業績的貢獻相對有限。因此，處於產業鏈的不同位置，找到“入”與“出”之間的平衡點是衡量泡沫是否存在的關鍵。開源上，科技巨頭們也在嘗試加速AI變現，比如微軟公司最新推出的AI工具Microsoft 365 Copilot將向企業客戶額外收取每位用戶30美元/月的服務費用。節流上，如果AI晶片不能轉化為新業務，科技巨頭們也可能會削減對AI晶片的採購。

AI資本投入對任何企業來説都是不小的花費，微軟、Amazon、Google和Meta等科技巨頭都在財報的業績會上表示，它們將繼續在“生成式AI”上投入資金。 Meta也在業績會上也提及，儘管會增加AI的資本投入，但由於不知道新的人工智能產品的增長速度有多快，可能要到今年晚些才能弄清楚。

產業鏈成熟度變動意味著產業鏈不同環節的獲利能力高下。通常來説，在產業鏈趨於成熟狀態時，上游的供求關係或將變動，應用層的議價能力或將提高。儘管短期內AI芯片需求高度景氣，中長期看AI芯片的需求是否持續具有一定的不確定性。緊跟產業鏈變動，關注產業鏈中的不同標的，也是能在好時機，做出好選擇的關鍵。在富途牛牛App上，就提供了產業鏈功能，可以一鍵縱覽產業鏈中的不同角色，幫助投資者決策。

分析師

HUANG Hongchang

富途證券 分析師

SFC CE NO.BRO 307



（主要負責撰寫本報告的分析員確認 (i) 本報告所表達的意見都準確地反映他/她對本研究報告所評論的上市法團的個人觀點; 及 (ii) 他/她過往，現在或將來，直接或間接，所收取之報酬沒有任何部份是與他/她在本報告所表達之特別推薦或觀點有關連的。

分析員確認分析員本人及其有聯繫者均沒有在研究報告發出前30 日內及在研究報告發出後3個營業日內交易報告內所述的上市法團及其相關證券。

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