保誠看好內地中長期前景　稱碧桂園等內房投資佔比輕微

保誠（2378）將派發第一次中期息每股6.26美分，升9%，2023年至2024年指引每年增幅介乎7%至9%。新任執行總裁Anil Wadhwani (華康堯）表示，重視股東回報，但也需要維持資本，投資於有機新業務。保誠並將實施新策略，在亞洲及非洲結構性增長市場進行定向投資，建構可持續增長的平台。



華康堯表示，保誠設下兩個主要財務目標，包括於2022年至2027年間新業務利潤複合年增長率達15至20%，期間有效保險及資產管理業務賺取的經營自由盈餘實現雙位數複合年增長。

內地市場方面，華康堯表示，結構性需求增長動力持續，包括人口老齡化及壽命延長，預計中長期仍能保持強勁增長。目前內地政府注重有質量及可持續性增長。

近期內房債務危機再度擾攘市場，關於保誠在內房的投資風險敞口規模，華康堯表示，目前投資資產總額為1,460億美元，當中內房佔2,800萬美元，有投資碧桂園（2007），但佔比輕微。

本港業務方面，上半年三分之二新業務價值來自內地訪客，其餘三分之一才來自本地，儲蓄產品較受歡迎。增長趨勢預計能持續，料內地訪客數目增長，以及對本地市場持樂觀態度。