許正宇︰力拓避免雙重課稅協定網絡　鞏固香港國際經貿中心地位

財庫局局長許正宇發表網誌稱，他今日﹙30日﹚代表特區政府與孟加拉國政府簽署了全面性避免雙重課稅協定（全面性協定）。其中降低了一些被動收入在孟加拉國的預扣稅稅率，有助減低港商在孟加拉國投資的稅務成本，促進雙方的經貿發展。連同孟加拉國，與香港簽署全面性協定的經濟體數目達到47個。

將與數個參與「一帶一路」倡議國展開商討

許正宇指，在拓展香港的全面性協定版圖時，政府一方面尋求與香港的主要貿易和投資夥伴簽署協定，另一方面爭取與具有雙邊貿易和投資增長潛力的新興經濟體系展開磋商，既要穩住老主顧，又要吸引新客戶，協助本港企業開拓新市場的龐大商機。

許正宇稱，在香港目前的協定夥伴中，有15個屬香港20大貿易夥伴，佔本港去年貿易總額超過七成，可見我們擴充協定網絡的工作符合香港經濟市場的實際需要。有29個屬於參與「一帶一路」倡議的稅務管轄區，包括孟加拉國。其中，東南亞國家聯盟（東盟）和中東是香港「一帶一路」的重要市場，亦是政府在擴展協定網絡時的重點之一。目前，香港已與六個東盟成員國（分別是文萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國和越南）和四個中東地區國家（分別是科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國）簽署全面性協定。

許正宇續稱，過去三年的新冠疫情無疑增加了政府與其他稅務管轄區簽訂和商討全面性協定的難度。儘管如此，政府沒有放慢或停下拓展全面性協定網絡的步伐。疫情期間，我們仍然透過線上會議，與八個國家進行了談判。疫情後，政府馬上恢復線下談判，剛與阿塞拜疆展開磋商，並將會與數個參與「一帶一路」倡議的國家展開商討。

稅務局增設首長級常額職位

特區政府在今年亦爭取得到立法會批准，於稅務局增設了一個首長級常額職位，專責更有策略地拓展全面性協定網絡。相對政府過往平均每年與兩至三個稅務管轄區開展談判，在增加稅務局的首長級支援後，政府的目標是把商討工作的產量翻一番，尤其把重點放於參與「一帶一路」倡議的稅務管轄區和東盟、中東、中亞、非洲等新興市場。

許正宇補充，在外圍經濟環境仍然面臨挑戰的時候，拓展全面性協定網絡的工作誠然並不容易。展開協定磋商的決定和商議的進度，主要取決於商討夥伴的全面性協定政策。但無論如何，政府的工作絕不停步，會繼續積極爭取與商討夥伴盡快完成商議，早日簽署協定。這些協定透過劃分兩個稅務管轄區的徵稅權和訂明各類收入的稅率寬免，而且有助投資者更準確地評估其經濟活動所產生的稅務負擔，為企業營造更有利的營商環境，協助本港企業拓展海外市場。外資企業也無須擔心在港營商時面對雙重課稅的問題，吸引其落戶香港或擴充在香港的業務。

特區政府會繼續加大力度擴展全面性協定網絡，積極物色合適的貿易和投資夥伴展開磋商。許正宇十分歡迎大家就此踴躍提出意見，協助政府加快拓展全面性協定網絡，進一步提升香港作為商業及投資樞紐的吸引力，共同鞏固香港作為國際經貿中心的地位。