金發局提出4項建議　提高本港股市流動性及多樣性

金發局今日（31日 ）發表題為《提升市場流動性和多樣性：強化香港作為國際集資中心的競爭力》的研究報告。



提升市場流動性和推動多樣性，是維護任何一個金融生態系統可持續發展的關鍵支柱。作為全球公認的國際金融中心，香港具備推動更全面金融生態系統均衡發展的能力。這不僅包含傳統資產類別的增長，同時也需要滿足非傳統資產及小型至中型企業的融資需求。這些元素應該維持為香港願景的重點，以持續建立多元穩健的金融環境。為此，本報告對現行機制進行了評估，以確保香港的上市與監管架構可以滿足各種投資者群體的變化與需求。

儘管面臨挑戰，香港尤其是其 IPO 市場，仍顯示出堅韌性。香港具有競爭力的資本市場擁有充足的流動性，增強了城市應對危機的能力。金發局主席李律仁表示：「香港不該僅僅跟隨市場發展，反而應該成為領導者。一個地方的金融實力並非由模仿他人策略的能力定義，而是由其創新和開拓能力來塑造。」

隨著全球私人市場的資產管理規模（AUM）從 2012 年的 3.2 萬億美元增長近四倍到 2022 年的 12.2 萬億美元，私人市場投資的重要性值得關注。這種投資模式的轉變突顯出對投資者對於分散投資和可能帶來更高回報的渴望，儘管這也伴隨著相關風險。

李律仁強調需要回應投資者變化的重要性，他表示：「投資者日益接受另類資產，超越傳統市場的限制。我們必須積極適應金融市場和投資者偏好的變化。」他進一步補充：「我們的視野應超越本地市場並擴展至其他國際及内地市場。透過與外國市場建立更緊密的聯繫，我們可以提升香港市場的流動性和多樣性，强化香港成為全球金融創新和領導的能力。」

報告提出以下建議：（一）設立專為專業投資者而設的市場，以推動市場創新和促進新興投資產品和另類資產類別的發展為主要目標；並提出其他短中期的改善措施，包括：（二）探索創業板與其他市場之間的協同效應；（三）審視股票交易印花稅；以及（四）針對非傳統/新興資產類別，制定促進投資者教育和理財教育的策略架構。