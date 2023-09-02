亞馬遜三萬員工聯署拒返辦公室工作　CEO：你或不合適這份工作

隨著疫情結束，全球不少企業取消在家工作（ Work From Home， WFH）政策。美國最大網上零售商亞馬遜（Amazon，美：AMZN）於今年5月開始，下令員工每周至少返回辦公室3天，政策引起三萬名亞馬遜員工聯署要求取消規定。外媒指，亞馬遜CEO Andy Jassy近日在內部會議中，向違反規定的員工表示：「你可能不適合這份工作」。



《紐約郵報》引述消息指，Andy Jassy上月召開一場被亞馬遜內部稱作「魚缸」（Fishbowl）的會議，期間他表示自己對部分員工「沒有認真看待公司要求返回辦公室」感到失望。

他稱，「如果你無法做到，我也能理解。但亞馬遜的工作可能不再適合你了，因為接下來我們每周要至少回辦公室3天。如果有人遵守規定的同時，卻有其他人拒絕，這樣是不對的」。Andy Jassy又認為，這種策略有利於團隊合作和文化建設，提升了員工間的互動和學習。

Amazon要求員工至少每周三天返回辦公室上班。（資料圖片）

強硬執行「重返辦公室政策」

作為亞馬遜「重返辦公室政策」政策的一部分，公司正在要求部分員工，搬遷到團隊主要辦公室附近的城市。那些不願或無法遵守規定的員工，只能另謀高就，選擇辭職。

對於不滿需要回到辦公室工作的員工，Andy Jassy再指，「現在已經到了Disagree and Commit（雖不同意，但要執行）的時候了」。會議中，Andy Jassy提到自己其他執行長進行交談後，「幾乎所有人」都願意促使員工回到辦公室工作。