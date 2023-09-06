新世界已向中原支付柏傲莊 III撻訂單位佣金　施永青指對方重承諾

中原集團創辦人於專欄上指出，新世界（0017）已向幫手處理當日因建築質素問題而需拆卸重建的柏傲莊 III地產經紀，支付「特別佣金」。以往涉及恒大（3333）﹑高銀及已故「舖王」﹑人稱波叔的鄧成波的佣金，即使物業交投已完成，至今仍未收到。他指出今次新世界支付有關佣金，反映出該公司重承諾，亦顯見其債務問題並非如外界傳聞般嚴重。



施永青於專欄內指出，近日獲中原同事告知剛收到新世界支付柏傲莊的「特別佣金」，喜出望外，因該批佣金並非來自促成成交的單位，而是來自撻訂單位的佣金。在2021年新世界發現興建中的柏傲莊建築質素出現問題，當時新世界為令買家放心，選擇拆卸重建。此舉令建築成本大增之餘，更會延期入伙，違反買賣合約中的交樓條款。令買家有權要求退定賠息，損失更慘重。

施永青指出新世界為了商譽，寧願承擔拆卸重建衍生的損失與麻煩。向柏傲莊三期買家建解釋新世界的處境及可作的選擇，為複雜與繁重工作。由於新世界自己的銷售部門人手不足，惟有借助當初的地產代理去做好這件事。為了讓經紀做好相關工作，當時新世界承諾不論客人是選擇繼完成合約，或是接受賠償後取消合約，新世界均會按當初承諾向經己支付佣金。

當時因情況緊急，地產代理還不急及待與新世界簽好協議，並第一時間投入工作，以致這項協議一直停留在口頭，令到地產對最終能否收到這筆特殊佣金一直患得患失。其後更傳出新世界資金緊張，要出售新創建（0659）減壓令代理更加擔心。