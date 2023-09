外界質疑騰訊AI發展比阿里遲？　湯道生親回：我不認為很晚起步

現任騰訊(0700)高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生,今日(7日)接受包括《香港01》記者在內數間媒體專訪,席間他親自回應,坊間有指騰訊AI起步比主要競爭對手阿里巴巴(9988)遲的說法,他直言:「我不認為很晚起步(I don’t think we are late to the game)」。



湯道生在記者會上,被問及會否認為騰訊AI起步,比競爭對手阿里來得遲。他回應稱,的確不少公司已經發展出自己的模型與聊天機器人,並得到了監管部門亮起的「綠燈」,部分人甚至認為,騰訊已經遲於AI熱潮。但他認為,AI不是一種產品,而AI 不只是一種產品,而是一項可以整合到不同產品、場景,與客戶合作建立適用他們行業的大模型一個技術。

湯道生:我不認為很晚起步

「我不認為我們很晚起步(I don’t think we are late to the game)。」湯道生一再強調,AI 不只是一種產品,而一項可以整合到不同產品、場景,與客戶合作建立適用他們行業自身的大模型。同時,專注在特定市場,回應客戶需求,避開紅海(Red Ocean),即競爭比較激烈的市場。

騰訊目前正全力發展AI業務。

他又展示騰訊與客戶所合作構建,有關醫學治療領域的特定模型。該模型中,據指可涵蓋98%的醫學知識、285萬醫學實體等,涉及領域廣泛。他表示,騰訊雲向量數據庫可實現企業級10億級單索引規模,日處理千億次請求,數據接入AI效率,同時更可提升10倍。

終可獲媲美最領先水平的芯片

湯道生舉例,現時騰訊在香港與內地市場,會提供「雲服務」,協助企業降低基礎設施成本;在馬來西亞會提供「資料庫雲」,以滿足其金融領域數字技術需求;至於日韓市場則要在遊戲直播中提供「雲支持」等。

此外,湯道生亦坦言,現時騰訊所獲的圖形處理器(GPU)的芯片,不是最技術最領先的型號,同時數目亦未足以滿足整體市場,騰訊會繼續與國內、全球技術供應商合作,終有一天會獲得媲美最領先水平的芯片。