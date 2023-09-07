外界質疑騰訊AI發展比阿里遲？　湯道生親回：我不認為很晚起步

現任騰訊（0700）高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生，今日（7日）接受包括《香港01》記者在內數間媒體專訪，席間他親自回應，坊間有指騰訊AI起步比主要競爭對手阿里巴巴（9988）遲的說法，他直言：「我不認為很晚起步（I don’t think we are late to the game）」。



湯道生在記者會上，被問及會否認為騰訊AI起步，比競爭對手阿里來得遲。他回應稱，的確不少公司已經發展出自己的模型與聊天機器人，並得到了監管部門亮起的「綠燈」，部分人甚至認為，騰訊已經遲於AI熱潮。但他認為，AI不是一種產品，而AI 不只是一種產品，而是一項可以整合到不同產品、場景，與客戶合作建立適用他們行業的大模型一個技術。

湯道生：我不認為很晚起步

「我不認為我們很晚起步（I don’t think we are late to the game）。」湯道生一再強調，AI 不只是一種產品，而一項可以整合到不同產品、場景，與客戶合作建立適用他們行業自身的大模型。同時，專注在特定市場，回應客戶需求，避開紅海（Red Ocean），即競爭比較激烈的市場。

騰訊目前正全力發展AI業務。

他又展示騰訊與客戶所合作構建，有關醫學治療領域的特定模型。該模型中，據指可涵蓋98%的醫學知識、285萬醫學實體等，涉及領域廣泛。他表示，騰訊雲向量數據庫可實現企業級10億級單索引規模，日處理千億次請求，數據接入AI效率，同時更可提升10倍。

終可獲媲美最領先水平的芯片

湯道生舉例，現時騰訊在香港與內地市場，會提供「雲服務」，協助企業降低基礎設施成本；在馬來西亞會提供「資料庫雲」，以滿足其金融領域數字技術需求；至於日韓市場則要在遊戲直播中提供「雲支持」等。

此外，湯道生亦坦言，現時騰訊所獲的圖形處理器（GPU）的芯片，不是最技術最領先的型號，同時數目亦未足以滿足整體市場，騰訊會繼續與國內、全球技術供應商合作，終有一天會獲得媲美最領先水平的芯片。