吳向東退任新地獨立非執董　屬中共黨員為首位內地人入新地董事局

新地（0016）公布，為投入更多時間專注其他事務，吳向東將不會在今年股東周年大會上尋求膺選連任，並將於股東周年大會上退任獨立非執行董事。

翻查資料，吳向東為前華潤置地（1109）執行董事，於2019年9月1日起獲委任，為新地歷來首位內地人加入董事局。新地當時表示，很高興委任吳向東為獨立非執董，認為吳向東有非常豐富的內地市場和房地產發展經驗，相信未來可以為新地在國內的業務提供寶貴意見。

吳向東曾於2009年6月至2019年2月期間擔潤地執行董事，並於上述若干期間出任潤地的常務副總經理、董事總經理及董事會主席，也是潤地黨委書記，由於出任央企的黨委書記，必須是共產黨員，意味是新地首次有共產黨員加入董事局。

新地於2019年委任吳向東為立非執行董事，為新地歷來首位內地人及共產黨員加入董事局。吳氏曾於2009年6月至2019年2月期間擔潤地（1109）執行董事，並於上述若干期間出任潤地的常務副總經理、董事總經理及董事會主席，亦為潤地黨委書記。可留意的是，出任央企的黨委書記的先決條件需要是共產黨員，故當時吳向東亦是新地首次有共產黨員入局。