信銀國際金融科技投入增逾50%　七成新客以手機開戶

金融科技為近年趨勢，信銀國際也積極推動，今年相關投入料按年增逾50%。信銀國際個人及商務銀行業務副總監袁妙齡表示，過去幾年相關投入按年也有雙位數增長，未來投入增幅與今年相比預計不會有太大落差。該行目前有24家分行，袁妙齡表示，正進行檢視組合，隨著北部都會區等新區發展，會視乎客戶需要而作出相關整合，並會留意收購合併機遇。



信銀國際金融科技投入增逾50%，過去幾年相關投入按年也有雙位數增長。﹙資料圖片﹚

擬增聘前線員工服務跨境客

人手方面，她指出，因應金融科技趨勢需求，會進行內部培訓及工作崗位調配，例如實體銀行設置的推廣與金融科技相關的手機銀行應用人員。目前時分行前、中、後台人手約為500人，已準備就緒為來自香港、大灣區，以至環球的客戶服務。因應大灣區跨境客戶及高淨值客戶的增長情況，未來將有機會繼續增聘人手。

金融科技人才上，袁妙齡表示，正籌備一個為期2年的金融科技專才培訓計劃，目標吸引修讀與金融科技相關學科的畢業生，培訓期間將被安排輪任電子銀行、數碼轉型等相關崗位。

一如其他銀行，信銀國際明言會針對大灣區客戶需求而增聘前線人手。﹙資料圖片﹚

新客戶及高端客戶用手機開戶數目翻約1倍

今年上半年信銀國際新客戶及高端客戶用手機開戶數目也翻約1倍，前者佔整體客戶數目比例約70%。同時，超過70% 主要銷售交易宗數透過電子渠道進行，每月活躍用戶（MAU)近60%。

袁妙齡表示，中港通關之後，國內客戶今年上半年增長十分顯著，按年有數十倍升幅。下半年新客戶增長速度，與上半年相若。本行有信心，下半年可繼續此理想成績。

她指出，手機應用程式「inMotion動感銀行」服務已涵蓋開戶、消費和投資，現時客戶可透過電子平台完成大部分主要的銀行服務。會持續完善手機銀行功能， 加入更多遊戲元素，提升客戶活躍度和忠誠度，同時會研究開發「inMotion商務版」。現時5間新智能分行已設有inMotion專區，全線分行亦已安排專員，幫助客戶使用手機銀行。

信銀國際袁妙齡指，金融科技將助力ESG發展，包括推進無紙化。﹙廖雁雄攝﹚

研究開發「inMotion商務版」

電話銀行方面，袁妙齡表示，探索各項遠程訪問功能，透過手機銀行，將來客戶可利用實時聊天（live chat）、聊天機器人（chatbot）以及開發中的高端客戶專屬在線客戶經理等，直接進行聯繫。

她並表示，金融科技將助力ESG發展，特別是銀行無紙化進程。結合金融科技運用，計劃今年底設立首間以ESG為主題的分行，全面使用電子化表格，成為香港首批實施全分行無紙化的銀行。全線分行將於明年逐步實施全面無紙化，預計每年將節省超過一百萬張紙張。