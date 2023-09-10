三間公司犯相同事件　聯交所不同演繹　結局天與地｜刁佬

今年5月刁佬同大家分享了啟明醫療(2500)穿櫃桶底疑雲，公司話董事已經還咗錢，穿櫃桶底疑雲就好似不曾存在過， 這一個說法刷新正常人對穿櫃桶底的理解，原來揭發前還返錢，就可以大事變小事，出張通告再變成無事。

一個月前刁佬同大家講恒大物業(6666)復牌，驚濤駭浪的中國恒大(3333)相信都好快復牌，結果語音剛落，恒大孖寶雙雙復牌。復牌後的中國恒大有無解決債務問題？無，超過兩萬億負債，仍然是負可敵國，單單計利息5% 每年至少1,000億，呢個銀碼應該超過謎網股的殼價總和。

啟明醫療及恒大孖寶咁明顯嘅事，你知、我知、單眼佬都知，事件並不是童話，真係認句錯，解釋一下就冇事？ 世事對呢一啲受到神既眷顧既朋友，自然無人需要人頭落地。不過童話故事都有暗黒版，發生類似事件的環球大通集團(8063)偏偏有另一種結局，就係董事受聯交所譴責。

根據聯交所的通告，環球大通集團出現未經授權的投資及提取現金活動，公司全資子公司 Solution Apex Investments Limited收購的投資項目中有1,350萬元人民幣未有付款。在無錢找數的情況下收購項目被迫於 2020 年 9 月 10 日終止，後來發現早於2020年8月，Solution Apex 用作收購項目的1,120 萬港元銀行戶口結餘已被人全數現金提取。

同年12月14日環球大通集團接獲一位據稱代表 Solution Apex 的馬春龍先生通知，話自己已委任為Solution Apex的董事，但係環球大通集團就話唔識得馬先生，只知道陳國強嘅親密戰友Allan Yap葉家海係Solution Apex唯一董事。原來葉先生早於2020年8月已破產，由2020年12月1日起，馬先生就代替葉先生做董事。

2020年12月29日環球大通隨即表示「該投資及現金提取均在未獲該公司董事會（董事會）授權的情況下進行。」，亦聘請獨立風險諮詢公司調查有關事宜。做哂平時發生問題後該做的程序，與啟明醫療及恒大孖寶的應對流程基本一樣。

根據調查報告及公司說法，環球大通的前執行董事謝科禮先生曾參與及／或知悉該投資及現金提取。在上市科調查期間，發現公司截至2020年9月30日的九個月業績擬稿中，由謝先生私人助理編制的原稿本有寫該投資及現金提取的金額。不過到2020 年 11 月 11 日交畀董事會審批的最終版本，就無咗以上資料。謝先生並無任何解說，董事會亦核准了具遺漏的中期業績終稿。

GEM 上市委員會裁定謝先生作為該公司董事，負責全面監管及監督集團的業務及事務，必須及／或理應要提請董事會垂注相關事宜及問題。另外「各項該投資的協議均由葉先生簽署，而葉先生當時為謝先生的下屬。謝先生理應對該投資及現金提取知情。」

GEM上市委員會的裁定，老實講合情合理，董事攞錢走，刻意隱瞞，已經係損害緊股東整體的資產及利益。雖然投資協議經由葉先生簽署，但作為葉先生的老闆，謝先生無可能不知情。

奇就奇在類似事件發生在啟明醫療及恒大孖寶，仲要係三件事差不多同期發生，故事竟然有不同演繹與結局。

環球大通只係一隻半死不活，市值不到三千萬，冇嘜生意又冇成交既殼股，仲要只係攞得嗰千令萬，不及前兩者一個零頭，真係丟盡香港人架，對比猶如江洋大盗只係打劫阿婆，難怪聯交所認為「謝先生不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理階層成員。」 刁佬相信今時今日，即使想做老千大盜都要上進！

香港係行普通法，特點是重視判決先例（precedent case），以判例習慣作為規範基礎。以後啲客問刁佬，究竟上市公司穿櫃桶底點樣判，刁佬都唔識答更唔知點教仔。唔通真係要話，一不做二不休既然都係打劫，打劫街邊個阿婆被人笑，打劫同樣都係阿婆既英女皇，比人拉都揚名立萬，各位市場高手大佬，學吓嘢啦！