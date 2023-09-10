阿里巴巴｜張勇突全退　請辭阿里雲CEO職務　蔡崇信今任集團主席

阿里巴巴﹙9988﹚宣布完成集團管理職務的交接，蔡崇信今日﹙10日﹚正式接任集團董事會主席，吳泳銘出任集團CEO，而張勇卸任阿里雲董事長與CEO職務， 由吳泳銘接任。所有變動即日生效。

張勇全退 獲頒「功勳阿里人」榮譽

阿里巴巴今年3月啟動「1＋6＋N」變革，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇本來將主理籌備獨立上市的阿里雲，但突然全退。據悉，阿里巴巴向員工發信，信中指︰「鑒於這輪改革基本成型，初見成效，阿里巴巴董事會接受了張勇卸任阿里雲董事長與CEO職務的請求。」

不過，阿里巴巴集團補充，將投資10億美元支持張勇成立面向未來的科技基金，以協助阿里對未來的科技佈局打造更好的生態環境。與此同時，張勇將獲集團頒發「功勳阿里人」的榮譽，為集團成立以來首次。

繼續進行分拆阿里雲智能集團

阿里巴巴表示，公司將繼續執行之前宣布的計劃，對阿里雲智能集團進行分拆，並另行為其委任管理團隊。該分拆計劃的完成取決於多種因素，包括但不限於資產、負債和合同的成功重組、股權激勵計劃的實施、市場條件和相關管轄區的監管審批。

公司董事會對張勇過去16年來為阿里巴巴集團做出的貢獻（包括張勇自2015年擔任首席執行官、自2019年擔任董事會主席及自2022年領導阿里雲智能集團），表示衷心感謝。