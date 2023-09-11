SFC撤銷Axial牌照　涉遲報連續19個月速動資金低於10萬元

證監會已撤銷Axial Capital Management Limited（Axial）的牌照，原因是該公司屢次沒有遵守《證券及期貨（財政資源）規則》（《財政資源規則》）、《證券及期貨條例》及《操守準則》。



證監會亦暫時吊銷Axial負責人員Eugene Chung的牌照，由2023年9月7日起至2028年9月6日止，為期五年。

證監會經調查後發現，在2019年3月28日至2020年10月16日期間的連續19個月，Axial沒有維持100,000元規定速動資金。儘管Axial在速動資金跌至低於規定水平不久後已察覺到有關情況，但卻在18個月後才通知證監會。

此外，證監會發現，Axial在證監會多番提醒下，依然沒有在訂明期限內呈交其截至2019年6月、2019年12月、2020年6月、2021年6月、2022年6月及2022年12月的半年度財政資源規則申報表，以及持牌法團在《證券及期貨條例》下須就截至2019年12月31日及2021年12月31日止年度呈交的的經審計財務報表和其他文件（年度文件）。

證監會認為，Axial的行為不僅違反《證券及期貨條例》、《財政資源規則》及《操守準則》，同時亦公然蔑視《財政資源規則》下的制度。在上述情況下，Axial的行為遠遜於持牌中介人所應達到的標準。

證監會認為，Axial的缺失乃歸咎於Eugene Chung沒有履行他作為該公司的高級管理人員兼負責人員的職責，包括沒有確保Axial維持適當的操守標準及遵守恰當的程序，有違《操守準則》第9項一般原則，當中規定持牌法團的高級管理層應承擔的首要責任，是確保商號能夠維持適當的操守標準及遵守恰當的程序。

證監會在決定採取上述紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括：Axial沒有維持規定速動資金及延遲將此事通知證監會的兩項違規行為已持續一段長時間；Axial屢次未有及時呈交其財政資源規則申報表及年度文件；《財政資源規則》下的制度為投資者提供重大的法定保障，並讓證監會能夠監察持牌法團的風險和流動資金水平，但Axial公然蔑視這個制度，損害了市場的廉潔穩健；Axial及Eugene Chung與證監會合作解決其所關注的事宜；及Axial和Eugene Chung過往並無遭受證監會紀律處分的紀錄。