本地銀行再傳加按息　地產股今早淡定　新地暫收復80元｜持續更新

美國投資者憧憬聯儲局加息周期漸見尾聲，帶動美國三大指數於周一（11日）高收，其中反映科技股走勢的納指明顯跑贏，全日升156點或1.1%。道指及標準普爾指數分別升0.25%及0.67%。電動車Tesla則抽升1成。亞太區股市方面，今日（12日）早段走勢個別，日股升78點，澳洲股市回落。



【10:14】

再有傳聞指出本地銀行將會調整H按封頂息率，地產股今早未見太大反應，新地（0016）升不足0.1%至80元，新世界（0017）無升跌，信置（0083）跌0.7%，長實（1113）跌0.6%，恒地（0012）跌0.2%。

恒指最新報17986點，跌109點。

【09:42】

港股跌幅擴大至近200點，失守萬八點關。恒指最新報17899點，跌197點，國指跌76點，報6222點，科指跌47點，報4035點。

阿里（9988）跌2.2%，京東（9618）跌1.8%。

生物醫藥股下挫，宣布配股集資逾23億元的信達生物（1801）跌8.5%，藥明生物（2269）跌1.2%。

內房股偏軟，融創（1918）跌1.6%。

【09:25】

恒指最新報18015點，低開80點，國指最新報6266點，低開32點，科指最新報4058點，低開24點。

美國電動車Tesla於周一大升1成，今早一眾電動車股表現，蔚來（9866）開0.5%，小鵬（9868）高開2.1%，比亞迪（1211）高開0.9%。

地產股今早，新地（0016）低開1.1%，新世界（0017）低開0.4%，恒地（0012）低開1%。

內房股方面，恒大（3333）低開1.3%，融創（1918）高開1%，碧桂園（2007）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開1.5%，美團（3690）低開0.9%，騰訊（0700）高開1.2%，小米（1810）高開1.2%。

金融股方面，港交所（0388）最新報297元，低開1.1%，友邦（1299）低開0.7%。