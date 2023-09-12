陳茂波指提升香港籌融資平台競爭力　吸引內地及全球企業來港上市

財政司司長陳茂波今日（12日）出席中華人民共和國海南省人民政府2023年全球投資者路演會議。他致辭時指出，計及今次，海南省人民政府已經連續兩年在香港發行債券，累計發行額100億元（人民幣‧下同）。



他指出繼去年在港成功發行藍色和可持續債券，海南省今年推出以生物多樣性為主題的綠色債券。這一方面擴闊了債券的覆蓋面，讓省內更多綠色項目能夠受惠；另一方面，亦有助擴大和深化香港的綠色和可持續債券的譜系，促進市場更蓬勃發展。

他亦指出國家財政部已連續15年在香港發行人民幣國債，是發行已逐步常態化；規模亦有序擴大，債券年期更趨多元化，受到境內外不同類型投資者熱烈歡迎。這也大大促進了香港離岸人民幣債券市場的發展，單是去年，香港的人民幣債券總發行額達到3,300億元人民幣，較2010年增長近10倍。

陳茂波進一步指出，香港也繼續是亞洲首選的綠色金融樞紐，去年在香港發行的綠色和可持續債務總額達到805億美元，創下新高，其中在香港安排發行的綠色和可持續債券總額，佔了亞洲市場的35%。事實上，特區政府自2018年起也開始發行綠色債券，至今已發行總額接近1,700億元，涵蓋了人民幣、美元、歐元和港元，當中包括長達30年期的美元綠債和20年期的歐元綠債，也包括今年2月全球首次發行的政府代幣化綠色債券。這些工作都是為市場建立重要的基準。

他指出香港是國家的國際金融中心，連通內地及國際的資金和投資者，是內地和國際企業首選的籌融資平台。展望未來，政府會繼續努力提升香港籌融資平台的競爭力，特別是通過優化上市制度、市場結構、交易機制和交易效率等，吸引更多來自內地和全球的優質企業來港上市，把證券市場做大做強。

他又指出歡迎來自海南省的企業利用香港作為國際化的平台，不論是上市籌融資，又或者是以香港為據點擴展區域和全球市場，特區政府和相關監管機構都會大力支持。