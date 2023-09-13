IPO | 途虎明起公開招股　入場費3131元　騰訊任基石投資者

內地汽車服務平台途虎養車（新上市編號：9690）明早9時起至本月19日公開招股，發售4061.71萬股，其中約3655.5萬股作國際發售，佔約九成，其餘一成公開發售。每股招股價28至31元，一手100股，入場費約3,131元，集資額最多約12億元，預計9月26日掛牌。



當中騰訊（0700）、嘉實多、零跑汽車（9863）、國軒高科、上海紫竹高新區五家機構將作為基石投資者，設6個月禁售期，合計認購1億美元的投資額，其中騰訊預計持有18.7%股權，成主要股東。高盛、中金、瑞銀及美銀為上市聯席保薦人。

途虎養車稱，中國私家車具有量全球第一，具有抗衰退韌性。

關注下沉市場 合作新能源開發

所集資金，當中約35％預期將於未來三年，用於提升供應鏈能力；約20％研發提升數據分析技術；約15％用於擴大門店網絡和加盟商群體；約20％用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資；約10％作營運資金及一般用途。

集團指，其主要有兩大收入來源，包括汽車產品服務，以及廣告、加盟等其他收入。由於北上廣深等城市車輛限購，途虎將重點關注二、三線城市下沉市場，並持續開發新能源相關業務。

而以近年收入規模與運營的汽車服務門店計算，途虎稱，已成為內地最大的獨立汽車服務平台。截至3月底，已積累超過1億名註冊用戶，在全國300多個城市，擁有161家自營工場，4,968家加盟工場及2萬多家合作門店。

途虎表示，公司業務具備「非常強的造血能力」，不依賴融資。（資料圖片）

證實赴美上市未果傳聞 三度來港遞交申請

此前外界有傳，途虎曾赴美上市未果，轉而來港，今日集團證實確有此事，並稱今年上半年，公司實現了盈利與正向現金流，具備「非常強的造血能力」，因此並不依賴融資渠道，上市的部分原因是謀求長遠的市場回暖。

此前，途虎養車曾於2022年1月及8月兩次向聯交所遞交上市申請，均告失效，此次上市是第三度遞交。