人行降準「放水」5000億穩經濟　或有利置換MLF助銀行放貸

人民銀行今日（15日）下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，這也是本年度人行第二次降準「放水」。下調後，金融機構加權平均存款準備金率，隨即降至7.4%。分析預計，今次降準將釋放中長期資金逾5,000億元人民幣（下同）。



降準向來被視為促進貨幣流動，刺激經濟增長之舉，消息公布後離岸人民幣（CNH）兩小時內由低位反彈逾百點子。人行強調為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，兼顧內外平衡，保持滙率基本穩定，故而開展此次降準。



人行今次降準預計釋放逾5,000億元人民幣。（資料圖片）

周洪禮：置換MLF有利銀行借貸業務

星展銀行（香港）經濟研究部高級經濟師周洪禮指，此次降準不可忽視的原因是，下半年將有大量中期借貸便利（MLF）到期，本月MLF到期規模約4,000億元，末季度到期規模更近2萬億元，今日人行開展5,910億元1年期MLF操作，利率持平2.5厘。周洪禮表示，降準是替代即將大量到期的MLF的提前佈局，且就成本而言，準備金成本略低於MLF，將利好銀行借貸業務。

他又指出，近期內地許多地方政府拍賣特別債券，為地區基建投資。而在社會融資總額數據中，發債的數目大幅上漲，大量資金湧向地方債，銀行亦需要更多可以流動的資金借貸給其他企業及行業。

周洪禮指，降準有利置換MLF，促進銀行借貸業務。（資料圖片）

陸庭龍：降準「救市」需有財政政策輔助

鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍則表示，降準確能提升貨幣流動，但沒有對應的財政政策配合，內地居民目前對於消費前景尚存憂慮下，資金未必能直接流向實體經濟，極大可能仍然停留在金融市場。

他又認為，內地目前的貨幣政策，已然與全球大方向背道而馳，在歐美國家普遍通脹加息環境中，內地已經長期減息降準，可謂採取了相當寬鬆的貨幣政策。「如果靠降準就可以救到市，當下嘅經濟數據，應該一早反映咗有成效，而唔係仲係咁無起色。」惟考慮到近年中央及地方政府財政狀況，採取積極財政政策「救市」確有難度。

陸庭龍指出，如果缺失財政政策配合，資金恐難以流向實體經濟。（受訪者提供）

王良享：年底會否降息降準 應視美國減息情況

然而內地貨幣政策變化，一直受到外界關注。臻享顧問董事總經理王良享表示，相關政策會受美國經濟動向影響。而美國聯儲局將於下周二及三舉行議息會議，如若下半年美國通脹率及利率均下跌時，到時內地或許會採取降息等貨幣政策調整。故此，內地再降準與否，將再延後至明年初再討論。

而周洪禮亦同樣預測，內地現已進入觀察期，年內不會再降準，調整貨幣政策並不是現在最有效的手段。他建議中央應「多管齊下」，從刺激消費、促進就業、減少企業裁員等方面著手，會更為收效。

王良享預測，年末貨幣政策會隨美國減息與否而變化。（資料圖片）

「最強興奮劑」量化寬鬆 是否應注入中國經濟？

至於量化寬鬆政策，常被稱為「最強興奮劑」，美國曾在次貸危機後，實施3次量化寬鬆政策救經濟，允許央行通過公開市場操作，大量提升貨幣供應量，不過壞處是會造成該國貨幣貶值。然而，坊間在人民幣幣值與刺激貨幣流動性的平衡下，是否為內地經濟注入這劑「興奮劑」，始終眾說紛云。

對此，王良享認為，在人民幣幾跌近乎至與港元兌美元同匯率時，再令人民幣貶值，將是中央政府不願看見。周洪禮則認為，該政策較適合美國等貨幣全球流通性高的國家，但不能照搬至人民幣的境況，且內地經濟亦還沒下行至必須「兵行險著」的地步。

但陸庭龍卻指，內地還有空間進行量化寬鬆。他表示，市場往往有一個誤解，將人民幣幣值與股市、與內地經濟直接掛鉤，以為人民幣匯率下跌，就是代表股市及經濟的蕭條。他認為人民幣投資拋空等受到限制，幣值本質仍然靠內地定價，即使人民幣兌美元低至7.4、7.5算。只要不崩盤，後續即使出現低走亦毋需擔心。他又指，當沒有其他工具時，量化寬鬆會成為最後一道有效的手段，挽救內地經濟。