金管局提醒市民　小心聲稱為銀行及稱產品為存款的虛擬資產機構

金管局呼籲市民提高警覺，小心聲稱為「銀行」或聲稱其產品為「存款」的虛擬資產機構。與此同時，金管局警告有關機構這些行為可能違反《銀行業條例》。



金管局留意到有些虛擬資產機構自稱為「加密銀行」、「虛擬資產銀行」、「數碼資產銀行」、「數碼銀行」或「數碼交易銀行」等，或聲稱提供「銀行服務」或「銀行戶口」。有些虛擬資產機構亦使用「存款」一詞來形容客戶存放於該等機構的資金，或宣傳「儲蓄計劃」為「低風險」及「高回報」。上述種種描述或具誤導性，令市民相信有關的虛擬資產機構是在香港獲認可的並且是他們可放心交託其儲蓄的銀行。

根據《銀行業條例》，只有獲金管局發出經營牌照的持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司（統稱為「認可機構」），才可在香港經營銀行或接受存款業務。除認可機構外，任何人在香港經營業務時採用「銀行」一詞的名稱或稱謂，或申述該人是一間銀行或正在香港經營銀行業務，即屬犯罪；任何人不得在香港經營接受存款業務，或邀請公眾人士作出任何存款，否則亦屬犯罪。

金管局提醒市民，非香港銀行的虛擬資產機構不受金管局監管，而存放於該等機構或平台的款項亦不受香港存款保障計劃保障。

市民如果對任何聲稱為銀行或邀請作存款的機構有所懷疑，應查閱金管局網站上的認可機構名單以核實該等機構是否已獲認可。