港創業板指數創新低　較高位蒸發98%　譚朗蔚形容如「垃圾廢墟」

香港創業板﹙GEM﹚指數再創新低！該指數昨日（15日）再穿底，收報25.3點，跌2.3%，成交額約7,710萬元，僅為騰訊﹙0700﹚昨日61.2億元成交額的1.25%！

港交所資料顯示，341隻香港創業板指成分股，「最大隻」為洪橋集團﹙8137﹚，市值39.9億元，而「最細隻」為南大蘇富特﹙8045﹚，市值僅568萬元。而昨日有約一半股份零成交，共174隻個股成交「食蛋」，比例高達51%，而成交額超過1,000萬元的個股僅得一隻，為環球戰略集團﹙8007﹚。

現有股份「半生不死」，創業板近年也無新成員加入。據統計，該板已長達32個月沒有任何新股上市，最近一次有新股在創業板上市要數到2021年1月，該股為裕程物流（8489）。

譚朗蔚指出，創仔轉主板難度上升，令有關股份的「殼價」大減。（資料圖片）

港交所年內就GEM改革提出具體方案

創業板指數2007年見1823.74點歷史高位，至今累瀉98.6%，跌幅驚人。香港股評人譚朗蔚評論指，創仔轉主板難度上升，令有關股份的「殼價」大減。與此同時，「微信女」利用創業板股份「舞高弄低」、「抬高出貨」，損害創業板名聲。他形容，現時的創業板如「垃圾廢墟」。

根據港交所官網介紹，香港交易所GEM市場的服務物件是希望通過上市集資進一步發展業務的中小型發行人。GEM的上市要求低於主機板，中小企業在GEM上市，可通過切合區內投資者的投資需求而發展業務，但同時得享完善及受規管市場框架之利。

政府早前表示，港交所今年內會就GEM改革提出具體方案和向市場諮詢，並考慮重設簡化轉板機制的建議，惟暫時仍未有具體政策出名。