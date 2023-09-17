新香料之路VS一帶一路　美國下大棋　借印牽制中國｜伽羅華

印度舉行的G20峰會不但讓總理莫迪穩坐發展中國家的共主，而且歐美及中東油國的領袖都畀足面撐場，雖然峰會公告沒點名讉責俄羅斯入侵烏克蘭，被批立場軟弱，但一個打通歐印的IMEC經濟走廊規劃成為峰會亮點，印媒稱新香料之路（New Spice Road）將可替代有新絲路之稱的一帶一路。

這個項目在中國一帶一路倡議10周年於北京舉行前一個月在G20領袖峰會上發布，擺明挑釁一帶一路，今輪中國方面反應冷靜克制，表態歡迎IMEC，但希望項目不要成為地緣政治的鬥爭工具。不過，話說回來，自烏克蘭陷入戰亂，整個中亞都處於政治不穩定狀態，加上意大利應不再參與一帶一路項目，一帶一路的發展已受很大局限。

印度人最愛香料佐膳，形容IMEC項目為新香料之路，足見全國對這項目如何重視，印度股市亦興奮了一會，早早布局的印度Adani Ports股價大幅波動，反映IMEC已不是單純國家項目，而是有想像空間、有炒作概念的金錢遊戲，能夠吸引印度金融大鱷真金白銀落場參與。

自俄烏戰爭爆發後，一個連接印度-中東-歐洲的經濟走廊已在美國總統拜登的團隊的盤算之中，計劃是打通印度與歐洲的經貿聯繫，利用印度牽制中國，打壓中國崛起，又要能夠將中東油氣納入歐印的生產鏈，以填補因制裁俄羅斯石油後的市場空白，最後是要繞過印度死敵的巴基斯坦、戰亂中的烏克蘭及有政治野心的土耳其。表面上，IMEC對美國經濟影響間接，但卻是由它一手策劃的一盤大棋，目的如司馬昭之心，盲人都看得清。

中遠旗下希臘Piraeus港或是IMEC重要節點

另外，歐洲簽署的有德國、法國及意大利，是歐洲頭三大經濟體，意大利婉拒參與一帶一路，正是IMEC已經由構思邁向實質討論，希臘雖沒簽署，但不排除其最大港口Piraeus是IMEC的重要落貨港之一，管理Piraeus港口公司最大股東為中遠集團，因這港口的地理位置優越，無論在一帶一路或IMEC都可以發揮很大的連繋作用。

據稱，IMEC在紙上談了近兩年，關鍵是印度及中東的參與，印度人口達14億人，超過中國10億多成為世界人力資源最豐沛的國家，欠缺的是產業鏈及與之相匹配的基建，印度莫財，人均GDP僅2,600美元，但沙特阿拉伯的超過1.1萬美元，淨出口原油世界前列，能夠有機會從俄國手上搶得歐洲客戶的長期飯票，沙特也表現誠意，在峰會期間揚言預留200億美元在議程上，等大家討論時更順暢，難怪莫迪與中東國家領袖擁抱得格外肉緊。

IMEC計劃分為東北兩部分，通過鐵路，船舶路線和公路等多形式的運輸網絡組合，東部走廊連接印度城市如Mandla或孟買與波斯灣港口，如杜拜Jebel Ali或阿聯酋Fujairah，然後將海運的貨物卸載到鐵路線至沙特-約旦邊境，在中東國家境內其實已經有一條高速貨連鐵路聯繫，估計這部分約佔七成至七成五，但需要加大投資提升基建。

印度新德里，G20 峰會主會場「Bharat Mandapam」旁放置了巨型的印度教舞神濕婆神（Nataraja）雕像。（Reuters）

印度企業已率先在以色列法港插旗

約旦境內也缺少約300公里的鐵路環節，相當於前述所估計的兩成五，即從沙特-約旦邊境延伸至約旦-以色列邊境，這樣便可以利用從約旦-以色列邊境至以色列海法港上船，經地中海直達歐洲港口，正因為海法港的戰略重要性，以色列被拉攏參與的機會高唱入雲，環顧整個中東，除伊朗與巴勒斯坦屬於以色列的死敵外，其他中東國家就算不與其建交，但都處於和平共存狀態，所以IMEC能獲以色列加入，也讓拜登政府在明年大選加分。

另一項讓以色列更願意加入的原因，是該國與印度關係密切，今年1月印度強豪Adani集團斥資12億美元購入海法港管理公司，希望提升港口設備至現代化水平，以色列能夠放心讓印度公司全權管理該國最重要的港口海法港，背後也反映美國出了血本。

至於連接波斯灣和歐洲的北部走廊，關繫到歐洲國家的供應鏈安全，自然不會掉以輕心，目前歐盟和亞洲所有貿易，幾乎都是通過蘇伊士運河進行。由於近年經常發生運河擱淺的意外，擾亂了供應鏈，甚至在國際貿易界引發恐慌浪潮，近期蘇伊士運河雖有改善方案，但已經不能完全依賴，所以IMEC項目對歐洲有很大吸引力。

由印歐航運可由18日縮短四成至10日

究竟IMEC項目對印歐的航運有多大好處？可以算算航程時間，一艘船從印度Mandla航行到希臘的Piraeus、意大利或法國的馬賽平均需要18天，未來可能會縮短運輸時間至約10天，因此在運輸指標節省40%。

不過，更加讓人關注的是鐵路、集裝箱的標準化問題，如何讓整條運輸網絡能夠無縫連接，亦要討論貨物途經國家的監管框架及海關的基建設施等各方面議題，這些都會在未來兩個月參與國繼續開會尋求解決方案，希望今年底完成。

此外，IMEC不僅是單純的運輸走廊，而且是連繫性走廊。根據印度、美國、沙特、阿聯酋、歐盟、意大利、法國和德國簽署的諒解備忘錄，還將沿著鐵路路線建造氫氣管道和通訊光纖電纜，該管道將從沙特向歐洲出口潔淨能源的氫氣，直接代替以往俄國進口的天然氣，這受到非常注重環保的歐洲國家的歡迎。

無疑，歐盟、美國、印度、中東等大玩家都對IMEC感到興趣，它們都有本身利益憧憬參與進來，但前車可鑑，一帶一路進展緩慢，已經印證這類需要這麽多不同政治體制、文化背景及經濟實力的國家共同合作，是非常困難的是，IMEC的吸引力在於中俄不願遵循歐美的遊戲規則，致印度、中東等國家另闢蹊徑，一旦地緣政治出現變化，IMEC的價值只能作為地緣政治的工具，未必落到實處。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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