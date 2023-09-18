人行旗下媒體發評論文章稱房地產政策大禮包　讓市場重迎金九銀十

人民銀行旗下《金融時報》評論員發表文章指出，房地產政策「大禮包」有望推動市場重迎「金九銀十」。8月底央行再次房地產出招，果斷「一鏈三連」，一次性降低首付比﹑二套房利率﹑存量房貸利率，房地產市場信心明顯提升。



文章指出樓市帶看量﹑成交量大幅回升，杭州8月25日至9月5日日均帶看量較前24日，增長6.1%。房企融資也出現復蘇跡象，克爾瑞統計數據顯示，8月房企發債金額按年翻番。此前市場一度擔心人民幣匯率會受房地產走勢影響，一系列政策出口後，市場擔憂將快速有效消除，為匯率基本穩定進一步務實基礎。

資本市場活躍度提升吸引更多外資擁抱中國資產。8月28日印花稅下調至9月8日，上證綜指累計上漲1.7%，換手率穩步提升。隨着資本市場與宏觀經濟一同改善，海外投資者信心好轉，加快布局中國市場，近10個交易日，滬、深股通日均淨流出規模，較此前10日收窄近半。

文章指出，近日監管部門還優化了保險公司投資和經營業務的資本佔用，為增量險資入市打開更多空間。中國市場仍被長期看好，人民幣資產國際吸引力不斷增強，外資流入速度有望加快，外滙市場供求進一步平衡，人民幣滙率有望開啟積極回升行情。