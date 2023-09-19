內地監管機構據報限制銀保手續費率　幅度超過6成

據內媒《財聯社》報道，繼規範銀保渠道佣金後，監管擬再次約束渠道佣金費用。報道稱從多渠道獲悉，監管將下調銀行渠道保險的保險手續費率，更引述業內人士指出幅度由目前的40%降至14%，減幅超過60%，另有指調整時間預計會為9月底。



報道引述多位銀行內部人士確認上述消息，指內地最近一直在說保險降費，預計費用會打對折，惟具體減幅亦不未確定。其他一位銀行內部人士坦言，目前銀行銷售保險產品的費用率太高，在行業整體降費落地後，銀行中間業務收入壓力更加凸顯，調整幅度會較打折較大。

銀保渠道一直是保險公司保險業務銷售主要渠道之一，其主要合作模式為保險公司通過銀行渠道獲取保費收入和客戶資源。銀行基於龐大客戶資源，及完善銷售網絡替保險公司銷售保險產品，從而獲取手續費及佣金收入及完善客戶的理財產品置配。

此外《財新》則引述多名業內人士指出，監管部門於日前召集約10家大型保險公司，就壓降銀保渠道手續費﹑嚴格落實「報行合一」進行窗口指導，並要求保險公司在產品變更手續費後，應與銀行按照重新報備的手續費簽署合作協議。目前已有多家壽險公司開始在渠行渠道全面停售，或計劃停售費率超標產品。