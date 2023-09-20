國泰稱今年首8個月載客量逾1100萬人次　按年增1302%

國泰航空（0293）公布8月份客﹑貨運營運數據，其中8月份載客178.49萬人次，按年增603%，運載率提升19.4個百分點至88%。公司又指出，今年首8個月總載客量突破1,000萬人次至1,134.5萬人次，按年增加1,302.2%。



國泰又指出在8月客運收入乘客千米數按年升342.8%，以可用座位千米數計算的運力按年增加244.9%。

貨運方面，國泰指出8月載貨11.69萬噸貨物，按年增加11.5%。月內貨物收入噸千米數按年增加13.2%，運載率按年跌8.2個百分點至58.8%。以貨物收入噸千米數增長60.5%。

稱8月旅遊需求強勁

顧客及商務總裁劉凱詩表示：「踏入傳統暑期旅遊旺季的第二個月，8月份旅遊需求依然強勁。我們繼續增加航班班次，以滿足強勁的出行需求。我們最新恢復的約翰內斯堡航班反應非常理想，尤其受到由當地前往香港及其他城市的商務及休閒旅客歡迎。」

她又指出﹕ 「8月上旬從香港及大灣區其他城市前往各個短途航點的休閒旅遊需求持續殷切。我們並留意到於8月中日本盂蘭盆節假期間，從日本前往香港及轉機到亞洲或歐洲航點的需求亦有所增加。至於8月下旬，客運需求由從香港及中國內地前往加拿大、美國及英國準備開學的留學生所帶動。」

劉凱詩又指出，「貨運方面，8 月份仍是空貨運業的傳統淡季，月內整體貨運需求及貨運量與7月份相若。一如過往數月，電子商貿活動持續活躍，帶動月內貨運量繼續增長。 」

通關以來，往返香港與世界各地旅客數目急增（資料圖片）

國泰對今年內餘下時間業務感樂觀

她表示﹕「展望我們的客運業務，學生前往英國的需求持續增長，將推動9月份的業務。整體而言，我們對2023年餘下數月的前景保持樂觀。我們繼續為顧客增加更多航班，尤其是往返內地，我們現時每周營運約170班航班，往來內地15個城市16個航點。此外，我們於月初亦已公布，往返科倫坡及真奈的航班將於2024年2月恢復，繼續為顧客帶來更多航點。 在貨運方面，9 月份是傳統貨運高峰期的開始，企業為內地的『雙十一』及長途市場的『黑色星期五』等促銷活動提前作出準備，加上即將有全新的消費品推出，我們留意到貨運需求已開始回升。」