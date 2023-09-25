渣打文偉成：定存息料仍會高企一段時間　擬推信用卡優惠助夜市

美國聯儲局暫停加息，但市場預期年內仍會再加息1次。渣打董事總經理暨香港區個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成預計，息口包括定存息仍會高企一段時間，今年整體息口會比較平穩，會密切留意明年走向。近期受到市況波動及息口高企等因素影響，客戶對於存款產品需求有所上升，但客戶投資偏好各有所不同，保險、基金及機構性產品今年以來均有不錯增長。



文偉成預計，息口包括定存息仍會高企一段時間。

綠債認購反應超去年

至於目前正在公開認購的政府綠債，文偉成表示，屬於穩定收息產品，也有不錯反應，認購人數及金額均有高於去年之勢，首日平均認購手數較去年增加近３成。

文偉成表示，今年首8個月資產達100萬元以上的高端客戶新開戶按年增1.5倍，當中內地客增2倍，後者新造保單已超越2019年疫情前水平。疫情前他們滙偏好短期回報，疫情後醫療保單較疫前增1倍。他表示，南下客戶會偏好保險及理財性產品。

對於港府希望推動夜市消費，文偉成表示，渣打也擬有所響應，目前正與2至3家大型地產商旗下商場，以及中高端餐廳傾談，希望9點後以渣打信用卡結帳支付，能夠享有折扣優惠或者贈送甜品。。（歐嘉樂攝)

擬推9點後信用卡結帳折扣優惠

零售市道方面，文偉成表示，隨著消費意欲上升，渣打信用卡錄得強勁增長，當中新發卡量按年增2倍，簽帳額增60%，當中海外簽帳增1.5倍。中港通關後，不少港人選擇北上消費。文偉成表示，北上客戶會偏好人民幣存款，及高收益的存款產品。

對於港府希望推動夜市消費，文偉成表示，渣打也擬有所響應，目前正與2至3家大型地產商旗下商場，以及中高端餐廳傾談，希望9點後以渣打信用卡結帳支付，能夠享有折扣優惠或者贈送甜品。

中港兩家分行推7天營業迎國慶黃金周

為迎接十一黃金周，新大圍分行及渣打中國的深圳卓越支行，由9月9日起推行一星期7天營業，方便有需要的跨境客戶及旅客於周六日，到相關分行開立個人戶口及諮詢各項理財產品。

渣打位於金鐘太古廣場的財富管理中心，上周五剛開幕，該中心為繼中環、尖沙咀及銅鑼灣後開設的第四家財富管理中心，為本港及跨境高端客戶提供個人化銀行服務。

文偉成表示，目前正在視察中環其他地段，同時也在視察尖沙咀及機場，看是否需要增設更多財富管理中心。目前服務跨境客的大灣區理財經理團隊人數有200個，為繼續增聘，包括其他前線員工等。渣打已於旺季分行增設大灣區理財中心，過去兩個月，分行每日人流較之情多三分之一。