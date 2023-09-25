SPAC機制在港發展令人大失所望　王幹文倡7措施優化

香港股票分析師協會SPAC委員會主席王幹文今日（25日）表示，SPAC（特殊目的收購公司）落地一年多以來，發展令人大失所望，就其現狀而言用「陷入僵局」來形容亦不為過，對此他亦強調要「警惕A股化」，並提出7項優化建議。



本港2023年SPAC至今無新增發起

王幹文指，本港SPAC於2022年下半年，僅有1家新增發起，遞表的14家SPAC中僅有5家成功上市；2023年至今更無新增發起，可見港版SPAC發展緩慢。而SPAC上市後成交量更十分低迷，幾乎所有SPAC當前股價都低過10元，情況在美國不會發生。

從IPO數據而言，今年首三季本港IPO排名跌至全球第8，新股上市44宗，集資額247億港元，甚至落後於阿布扎比交易所、印尼交易所。較之於來港上市，中概股赴美上市風頭更勁，上半年共28家內地企業赴美上市，按年增加22家。

監管當局對SPAC上市審批上太嚴苛，他強調，監管部門要了解到香港市場與A股定位有異，應互為補充，而非向A股看齊。短期內可以先令白酒、醫美行業等內地優質資產來港上市，中長期則向美股模式靠攏，提升靈活性，並在歐美企業撤資下，吸引東南亞、東盟、以及包括公募基金（Publicly Offered Fund）在內的內地資金，進入香港市場。

王幹文指出，2023年香港尚未有新增SPAC發起。

批風險定位過於嚴苛 倡向散戶開放投資

王幹文又指，SPAC發起人的適合性和審批要求不夠清晰，且審核時間長。目前未獲批上市的9間SPAC，首次遞表日期距今大多介乎1年至1年半。而未獲批上市的SPAC發起人，更不乏專業機構和極具影響力專業人士，如中銀香港資管、何猷龍的黑桃資本等。他建議摒棄發起人的持牌要求或過高的隱性要求，吸引更多優質的發起人。

此外，他直言，聯交所對SPAC的風險定位過於嚴苛。當中風險更高的虛擬資產，已經向散戶開放，但當下SPAC卻僅限專業投資者（PI）參與認購及交易，發售過程亦對專業投資者數量和結構有要求。問題是有關要求不易滿足，導致證券集在少數專業投資者手中，結果令已上市SPAC成交極低，故建議應向散戶開放。

除此他還提出，適當提升權證的攤薄上限；降低獨立第三方（PIPE）投資門檻；廢除SPAC向發起人授予提成權的規定，引進國際通用的Earnout 機制進入併購市場；權證採取現金行權；僅限專業投資者參與認購及交易背景下，允許發起人參與併購交易表決等建議。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，投資者不會僅因印花稅減少就投資股票。（資料圖片）

鄧聲興：可單邊徵收印花稅 較新加坡優勢顯著

提及港股是否會跟隨A股削減印花稅，香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，投資者不會僅僅因為印花稅減少就選擇投資股票，他傾向於單邊收取印花稅，即向賣方徵收，買方無需支付。

此外，坊間擔心香港優勢逐漸為新加坡取代，他則指，香港國際金融中心地位顯著。他指出，香港投資產品種類相當豐富，市場深度亦更具優勢。雖然前往新加坡IPO集資更為容易，但「完全沒有二手市場」，故本港股票二手市場具有先天性優勢。