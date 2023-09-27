恒指升幅擴大至逾百點　重上17500點　中海外揚2%｜持續更新

美國股市三大指數於周二（26日）全面下挫逾1%，與投資者擔心美國聯儲局再度加息有關。道指全日跌388點，並且失守34000點。亞太區股市今日（27日）亦承接美股跌勢，其中日股曾失守32000點，跌逾300點。



【09:35】

港股升幅擴大至逾百點，最新報17574點，升107點，國指升44點，報6075點，科指升32點，報3849點。

中海外（0688）升2%，中人壽（2628）升1.3%。

【09:25】

恒指最新報17472點，高開5點，國指最新報6036點，高開5點，科指高開6點，報3823點。

科技股，阿里（9988）低開不足0.1%，騰訊（0700）最新報298元，低開0.7%，美團（3690）低開0.7%，小米（1810）高開1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，友邦（1299）低開不足0.1%。

汽車股下跌，理想汽車（2015）平開，小鵬（9868）平開，比亞迪（1211）高開0.8%。

內需及消費股方面，安踏（2020）高開0.2%。

內房股方面，恒大（3333）低開3.8%，旭輝（0884）今早復牌，低開49.3%，碧桂園（2007）平開。