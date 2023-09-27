港交所宣布委任鄭趣趣為首席人力資源總監

香港交易所（0388）今天（星期三）宣布委任鄭趣趣為集團首席人力資源總監。

鄭趣趣將於2023年10月3日加入香港交易所，接替即將於2024年1月離任另謀發展的劉玉瑤。鄭趣趣將會負責集團在香港、中國內地及海外辦事處的人力資源職能，支持集團的長遠發展。

鄭趣趣將向香港交易所聯席營運總監陳翊庭匯報，並成為管理委員會的成員。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「我很高興歡迎鄭趣趣加入香港交易所。 她擁有 30 多年在全球運營的公司裏管理人力資源、企業文化、人才發展和進行變革管理的經驗。 我相信，隨著我們繼續吸引最優秀的本地和國際人才來到香港交易所，共同創造我們市場和業務的未來，她豐富的知識和經驗對我們來說將非常寶貴。」

「我要感謝劉玉瑤自 2022 年 1 月加入公司以來的辛勤工作和熱情，特別是她對香港交易所人力資源流程現代化和人才培養作出的貢獻。劉玉瑤將留任至明年1月，以確保工作的順利交接。我們祝願她未來一切順利。」

鄭趣趣加入香港交易所前在亞洲企業服務機構卓佳擔任集團首席人力資源總監，領導區內49個城市近3,000名員工。她亦曾於朗廷酒店集團工作近27年，當中超過10年擔任該集團的行政委員會成員，參與帶領該集團轉型爲一家國際性的高端酒店管理機構。