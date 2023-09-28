美國WTI原油庫存緊繃　期貨價飆至每桶近94美元　刷新一年高位

WTI（西德州中質原油）期貨昨日 (27 日) 收登近 13 個月高點，收報每桶 93.68 美元，上漲3.6%。美國原油庫存持續下降，在美最大倉儲中心原油庫存降至去年7月以來的最低水平，市場對供應量存擔憂。



截至9:30，WTI 11月原油期貨合約價格每桶94.91美元，升1.23%；布蘭特11月原油期貨合約價格每桶97.65美元，升1.1%。

美國能源資訊局 (EIA)消息稱，上周美國原油庫存減少 220 萬桶，Nymex WTI 期貨交割中心庫欣原油下降 90 萬桶，至 2200 萬桶，諮詢公司Energy Aspects的聯合創始人兼研究主管Amrita Sen曾向外電表示，「眼下美國現狀是，庫欣枯竭」。

外電稱市場雖有對油價上百的擔憂，但過去一周漲勢已經放緩。（資料圖片）

彭博消息指，雖然油價的上漲令市場重新開始討論油價上百的可能性，但過去一周漲勢已經放緩。主要消費國印度提到價格上漲對其經濟的負面影響，引發了對明年需求前景的疑問。

與此相關的中海油（0883）今日高開13.94元，盤中最高破14元，現價報13.82元，升1.6%；中石油（0857）高開5.96元，現價報5.92元，升1.7%。