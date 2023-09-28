Expedia稱經濟艙機票較去年回落近5成　呢日訂機票平14%

Expedia發布《2024年航空旅遊秘訣》年度報告，數據顯示，港人預定短途航班已恢復至2019年的54% ，而長途航班數目則恢復至44%。當中，經濟客艙平均機票價格較2022年回落，下跌46%。Expedia報告中更發現，有24%香港旅客認為航空旅遊的壓力大，14%旅客認為要找到「至抵」機票優惠，尤其令人煩擾。



日本大阪航班需求增速最快

近日以問卷形式訪問了1,000位香港旅客。Expedia指出，台北、東京和大阪是香港旅客最熱門的航班目的地。根據Expedia香港航班需求數據，日本大阪是按年增長速度最快的目的地。

報告顯示，每4位香港旅客就有近1位認為，航空旅遊的壓力大，比處理家中大小事務和找話題閒聊還要吃力，14%旅客認為，要找到至抵機票優惠尤其令人煩擾。四分之一受訪者甚至會在預訂後再次搜尋機票價格，看看自己的機票是否有買貴。

經濟艙機票較去年回落近5成。（資料圖片）

周日訂機票可節省14%

在預訂時機方面，Expedia稱，在星期日而非最昂貴的星期五預訂國際航班機票，平均可節省14%。另數據顯示，機票平均價格於出發前2至5個月最高，於出發前8至28日內預訂的旅客，比提早2至5個月預訂平均節省21%。

但平衡供應情況、選擇和優惠，建議提早5.5至6個月預訂。最佳出發時間方面，星期四出發平均可節省16%。同時，報告指旅客應避免星期日出發，因為這是機票平均價格最高的出發日子。

航空公司報告公司(ARC)數據科學暨研究部董事總經理Chuck Thackston表示，過去一年航空公司不斷提升載客量和增加服務，以滿足2023年持續不斷的航空旅遊需求。全球愈來愈多旅客選擇乘搭飛機公幹和休閒旅遊，因此航空旅遊在過去幾年展現了驚人的復原力。值得高興的是，機票價格全年大部分時間都低於2022年的水平。